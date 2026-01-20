Um casal de idosos viveu momentos de terror e desespero durante um assalto violento na noite desta segunda-feira, 20, na zona rural de Franca, às margens da rodovia Rio Negro e Solimões. As vítimas foram ameaçadas de morte com um facão, rendidas dentro de casa e trancadas no banheiro, onde acreditaram que poderiam morrer antes da chegada da polícia.

A proprietária do local, uma mulher de 79 anos, contou em detalhes como tudo aconteceu. Ela e o marido moram na roça e mantêm uma pequena venda no local. Segundo a idosa, esta já é a quarta vez que o casal é alvo de criminosos. “Nós moramos na roça, na rodovia Rio Negro e Solimões, e temos uma venda. Fica eu e meu esposo. Já é a segunda vez que acontece desse jeito, mas no total já roubaram a gente quatro vezes”, relatou.

Segundo ela, os criminosos entraram pelos fundos da casa, como já havia ocorrido em outras ocasiões. “Eles entram sempre pela porta do fundo, passam pela lavanderia e dão na cozinha”, explicou.