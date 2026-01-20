Um casal de idosos viveu momentos de terror e desespero durante um assalto violento na noite desta segunda-feira, 20, na zona rural de Franca, às margens da rodovia Rio Negro e Solimões. As vítimas foram ameaçadas de morte com um facão, rendidas dentro de casa e trancadas no banheiro, onde acreditaram que poderiam morrer antes da chegada da polícia.
A proprietária do local, uma mulher de 79 anos, contou em detalhes como tudo aconteceu. Ela e o marido moram na roça e mantêm uma pequena venda no local. Segundo a idosa, esta já é a quarta vez que o casal é alvo de criminosos. “Nós moramos na roça, na rodovia Rio Negro e Solimões, e temos uma venda. Fica eu e meu esposo. Já é a segunda vez que acontece desse jeito, mas no total já roubaram a gente quatro vezes”, relatou.
Segundo ela, os criminosos entraram pelos fundos da casa, como já havia ocorrido em outras ocasiões. “Eles entram sempre pela porta do fundo, passam pela lavanderia e dão na cozinha”, explicou.
No momento do crime, a idosa estava na parte da frente da casa e se dirigia à cozinha quando foi surpreendida. “Eu saí da sala e fui para a cozinha. Quando vi, eles estavam abrindo a porta da cozinha para ir para a lavanderia. Aí eles me pegaram”, contou.
Facão no pescoço
Um dos assaltantes estava armado com um facão e fez ameaças diretas. “Ele estava com o facão na mão. Colocou o facão no meu pescoço e falou que queria joias e dinheiro”, disse a vítima.
Mesmo após afirmar que não tinha bens de valor, os criminosos insistiam. “Eu falava que não tinha nada, mas eles insistiam dizendo que eu tinha sim.”
Durante a ação, os criminosos perguntavam pelo marido da idosa. “Eles perguntavam onde estava aquele ‘negão do seu marido’”, relatou.
A mulher foi levada para dentro do bar que funciona na propriedade. Os assaltantes pegaram a bolsa dela, onde havia R$ 200. Logo depois, o marido também foi rendido.
A situação se agravou quando os criminosos passaram a exigir a chave do carro. “O outro ficou com o facão no meu pescoço e eles perguntando onde estava a chave do carro. Eles diziam: ‘fala cadê a chave do carro, se não eu corto o pescoço dela’”, contou a idosa, ainda assustada.
Para intimidar ainda mais, um dos assaltantes batia o facão com força sobre a mesa. “Ele batia o facão na mesa e fazia aquele barulhão, ‘pá, pá’, enquanto gritava: ‘cadê a chave do carro, cadê a chave do carro’.”
Com medo de que a mulher fosse morta, o idoso conseguiu encontrar a chave e entregou aos criminosos. Mesmo assim, o terror continuou. “Mesmo depois de pegar a chave, ele continuou com o facão no meu pescoço e mandou a gente ir para o banheiro”, relatou.
Trancados no banheiro
O casal foi trancado dentro do banheiro. Sem celular e sem conseguir sair, começaram a gritar por socorro por um vitrô que dava para o alpendre. “A gente gritava ‘socorro, socorro’, mas ninguém ouvia”, disse.
Dentro do banheiro havia um armário. Desesperados, eles tentaram escapar. “A gente tirou a tábua do armário e começou a bater na porta para tentar abrir, mas não conseguimos.”
A idosa contou que, naquele momento, passou a rezar acreditando que não sairia viva. “Eu pedia muito para Deus, para Nossa Senhora, para iluminar alguém que fosse lá salvar a gente. Eu pedia, gritava, batia… e nada.”
Após algum tempo, ela ouviu uma voz do lado de fora. “De repente, eu escutei uma voz. A gente gritou mais forte: ‘socorro, socorro’. Aí responderam: ‘calma, é a polícia’.”
Enquanto o casal permanecia preso, os criminosos fugiram levando garrafas de bebida alcoólica, carnes da geladeira e o carro da família.
Socorrro e prisões
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela rua Bem-te-Vis, no cruzamento com a rua Carlos Roberto Haddad, os agentes viram um Toyota Etios branco em alta velocidade, vindo da rodovia Rio Negro e Solimões. Diante da suspeita, foi iniciado acompanhamento e realizada a abordagem.
Ao consultar a placa, os policiais constataram que o veículo pertencia ao idoso dono da venda. Como não conseguiram contato com ele, outra viatura foi enviada até o endereço.
No local, os policiais encontraram o casal trancado no banheiro, em estado de choque.
“Se a polícia não chegasse, nós íamos morrer dentro daquele banheiro”, desabafou a idosa.
Os três suspeitos foram presos em flagrante. Com eles, a polícia apreendeu uma faca e um facão. Apesar de tentarem negar o crime, o roubo foi confirmado, e eles irão responder criminalmente.
“Já roubaram muita coisa da gente. É um susto que a gente nunca esquece”, concluiu a vítima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.