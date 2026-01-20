Nome: Sebastião Pereira do Nascimento Idade: Não informado Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Ivone Ferreira Fioravante Idade: Não informado Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 14h

Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca :

Nome: Juana Helena Martins de Carvalho

Idade: Não informado

Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)

Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Vitor Marcio de Souza

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Carmen Molina Bombonato

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Pedro do Paraná (PR)

Horário previsto do sepultamento: 16h