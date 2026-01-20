Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca:
Nome: Ivone Ferreira Fioravante
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Sebastião Pereira do Nascimento
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Juana Helena Martins de Carvalho
Idade: Não informado
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Vitor Marcio de Souza
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Carmen Molina Bombonato
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Pedro do Paraná (PR)
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Reinaldo Dal Sasso
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Sahara Garcia Fernandes
Idade: 99 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Valdir Antoniete
Idade: 54 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
