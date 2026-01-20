20 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 20, em Franca:

Nome: Ivone Ferreira Fioravante 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Sebastião Pereira do Nascimento 
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Juana Helena Martins de Carvalho 
Idade: Não informado
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG) 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Vitor Marcio de Souza 
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Carmen Molina Bombonato 
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca 
Funerária: Nova Franca  
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de São Pedro do Paraná (PR) 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: José Reinaldo Dal Sasso 
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Sahara Garcia Fernandes 
Idade: 99 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Valdir Antoniete 
Idade: 54 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários