A qualidade do ensino de Medicina em Franca foi atestada e celebrada nessa segunda-feira, 19, com a divulgação dos resultados da primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), realizado pelo MEC (Ministério da Educação).

Na contramão de um cenário nacional preocupante, onde centenas de cursos foram mal avaliados, as instituições francanas brilharam. O Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) atingiu a excelência, conquistando o Conceito 5, a nota máxima da avaliação.

A Unifran (Universidade de Franca) também apresentou alto desempenho, garantindo o Conceito 4, nota considerada muito acima da média e que atesta a qualidade da formação oferecida.

Cenário nacional e sanções