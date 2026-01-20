Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas pela Polícia Militar na Vila São Sebastião, em Franca, nessa segunda-feira, 19. O homem cortava as pedras de crack no momento em que foi flagrado pelos policiais.

Segundo a PM, a prisão ocorreu durante patrulhamento na região da passarela, quando os policiais entraram com motocicletas em uma área de mata. No local, os agentes encontraram o suspeito sentado, preparando pedras de crack. Ele utilizava um prato de vidro e uma faca para fracionar a droga.

Além do crack, os policiais localizaram porções de maconha, um telefone celular e fios de cobre. De acordo com o próprio acusado, os objetos teriam sido trocados por entorpecentes. Ele afirmou que o celular foi recebido como pagamento por cerca de cinco gramas de crack.