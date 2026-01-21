Franca intensificou o trabalho de recâmbio de pessoas em situação de rua para suas cidades de origem. Em 2025, foram emitidas 1.054 passagens de ônibus para outros municípios.

O número supera os registros dos anos anteriores: em 2024, foram 990 emissões e, em 2023, o total foi de 531.

A ação contempla exclusivamente os usuários que já são atendidos pela rede de proteção municipal, passando por triagem nos serviços como a Casa de Passagem, Abrigo Provisório, Espaço Dignidade e nas equipes de Abordagem Social.