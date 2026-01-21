Franca intensificou o trabalho de recâmbio de pessoas em situação de rua para suas cidades de origem. Em 2025, foram emitidas 1.054 passagens de ônibus para outros municípios.
O número supera os registros dos anos anteriores: em 2024, foram 990 emissões e, em 2023, o total foi de 531.
A ação contempla exclusivamente os usuários que já são atendidos pela rede de proteção municipal, passando por triagem nos serviços como a Casa de Passagem, Abrigo Provisório, Espaço Dignidade e nas equipes de Abordagem Social.
Para facilitar o acesso, o posto de atendimento na Rodoviária de Franca (Avenida Sete de Setembro, s/n, Residencial Baldassari) está operando com horário ampliado:
- segunda a sexta-feira: das 10h às 16h15.
- sábados: das 9h às 11h.
Como a população pode ajudar
O secretário de Ação Social, Óiter Cassiano Marques, reforça que a comunidade é uma grande aliada no trabalho de acolhimento. Ao identificar pessoas em situação de rua que necessitam de auxílio, a orientação é não dar esmolas, mas sim acionar o serviço especializado.
Para solicitar a abordagem social, basta ligar ou enviar mensagem via WhatsApp para o telefone (16) 99965-6571.
