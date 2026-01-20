Quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho ou deseja mudar de área de atuação tem uma boa oportunidade nesta semana. Franca anunciou a abertura de 180 vagas de emprego, através do Programa "Emprega Franca".

As opções abrangem os setores de prestação de serviços, indústria calçadista e alimentação. Um dos grandes atrativos deste lote de vagas é a acessibilidade: há oportunidades para quem possui Ensino Fundamental e Médio, e a maioria das funções não exige experiência anterior, facilitando o acesso ao primeiro emprego.

Cargos disponíveis

Entre os destaques da lista, estão vagas para:

Auxiliar administrativo;

Auxiliar de linha de produção e acabador de calçados;

Operador de caixa e repositor de mercadorias;

Auxiliares de cozinha, açougue e depósito;

Carpinteiro de estruturas;

Cuidador de idosos;

Jovem Aprendiz.

Como se Candidatar