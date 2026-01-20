Quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho ou deseja mudar de área de atuação tem uma boa oportunidade nesta semana. Franca anunciou a abertura de 180 vagas de emprego, através do Programa "Emprega Franca".
As opções abrangem os setores de prestação de serviços, indústria calçadista e alimentação. Um dos grandes atrativos deste lote de vagas é a acessibilidade: há oportunidades para quem possui Ensino Fundamental e Médio, e a maioria das funções não exige experiência anterior, facilitando o acesso ao primeiro emprego.
Cargos disponíveis
Entre os destaques da lista, estão vagas para:
- Auxiliar administrativo;
- Auxiliar de linha de produção e acabador de calçados;
- Operador de caixa e repositor de mercadorias;
- Auxiliares de cozinha, açougue e depósito;
- Carpinteiro de estruturas;
- Cuidador de idosos;
- Jovem Aprendiz.
Como se Candidatar
Os interessados têm duas formas de concorrer às vagas:
-
Pela internet: acessando o site da Prefeitura no link
https://webpmf.franca.sp.gov.br/pmf-emprega-franca/busca_vaga.xhtml .
-
Presencialmente: comparecendo à sede do "Emprega Franca", que fica no prédio anexo à Rodoviária (Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Para o atendimento presencial, é necessário levar os documentos pessoais e o currículo (impresso ou em arquivo PDF no celular).
Para tirar dúvidas ou obter mais informações, o trabalhador pode entrar em contato pelo telefone (16) 3706-6590, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou via e-mail: empregafranca@franca.sp.gov.br.
