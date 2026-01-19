19 de janeiro de 2026
BASQUETE

Sesi Franca perde para o União Corinthians pelo NBB

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Vinicius Molz Schubert
Cestinha do Franca, Georginho com a bola durante jogada ofensiva
O Sesi Franca Basquete perdeu para o União Corinthians por 98 a 95, na noite desta segunda-feira, 19, no ginásio “Arnão”, em Santa Cruz do Sul, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil).

A partida começou aberta, sem muita marcação. O primeiro período terminou com 30 a 25 para a equipe francana.  O time gaúcho, no entanto, dominou os três períodos seguintes, vencendo o segundo por 26 a 23, o terceiro por 19 a 17 e o último por 28 a 25.

O jogo foi disputado do início ao fim, mas nos momentos cruciais, a equipe gaúcha abriu uma vantagem de cinco pontos, garantindo a vitória em casa.

O cestinha do Sesi Franca foi Georginho, com 31 pontos. Os maiores pontuadores do time de Santa Cruz do Sul foram Hollowel e André Góes, com 21 pontos cada um.

O Sesi Franca voltará a jogar pelo NBB nesta quarta-feira, 21, às 19h05, contra o Caxias, em Caxias do Sul.

