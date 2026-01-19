O Sesi Franca Basquete perdeu para o União Corinthians por 98 a 95, na noite desta segunda-feira, 19, no ginásio “Arnão”, em Santa Cruz do Sul, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil).

A partida começou aberta, sem muita marcação. O primeiro período terminou com 30 a 25 para a equipe francana. O time gaúcho, no entanto, dominou os três períodos seguintes, vencendo o segundo por 26 a 23, o terceiro por 19 a 17 e o último por 28 a 25.

O jogo foi disputado do início ao fim, mas nos momentos cruciais, a equipe gaúcha abriu uma vantagem de cinco pontos, garantindo a vitória em casa.