Duas mulheres, de 29 e 31 anos, foram flagradas com drogas ao tentarem entrar na Penitenciária de Franca, durante o horário de visitas neste domingo, 18. A apreensão foi feita pela PPESP (Polícia Penal do Estado de São Paulo) durante a inspeção de segurança dos visitantes.

Segundo a Polícia Penal, as duas são companheiras de detentos e passaram pelo procedimento de revista com uso de escâner corporal. O equipamento apontou imagens suspeitas na região pélvica, o que levou os agentes a impedir a entrada das visitantes no estabelecimento prisional.

Ainda de acordo com a PPESP, as mulheres aceitaram realizar exames em um hospital. Após os procedimentos, elas confessaram que escondiam entorpecentes no corpo e retiraram voluntariamente os invólucros.