Duas mulheres, de 29 e 31 anos, foram flagradas com drogas ao tentarem entrar na Penitenciária de Franca, durante o horário de visitas neste domingo, 18. A apreensão foi feita pela PPESP (Polícia Penal do Estado de São Paulo) durante a inspeção de segurança dos visitantes.
Segundo a Polícia Penal, as duas são companheiras de detentos e passaram pelo procedimento de revista com uso de escâner corporal. O equipamento apontou imagens suspeitas na região pélvica, o que levou os agentes a impedir a entrada das visitantes no estabelecimento prisional.
Ainda de acordo com a PPESP, as mulheres aceitaram realizar exames em um hospital. Após os procedimentos, elas confessaram que escondiam entorpecentes no corpo e retiraram voluntariamente os invólucros.
Com uma das visitantes, de 31 anos, foram apreendidos cerca de 45 gramas de maconha. A outra mulher, de 29 anos, carregava aproximadamente 45 gramas de maconha e cerca de 30 gramas de pasta base de cocaína.
As duas foram encaminhadas à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas. Além disso, a direção da penitenciária instaurou um PID (Procedimento Investigatório Disciplinar) para apurar o caso.
A Polícia Penal reforçou que as revistas com equipamentos eletrônicos fazem parte dos protocolos de segurança e têm como objetivo impedir a entrada de objetos e substâncias ilícitas nas unidades prisionais.
