Um motociclista ficou ferido na tarde deste domingo, 18, após bater a moto que pilotava contra o muro de uma casa na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o motociclista perdeu o controle da direção e atingiu o muro do imóvel. Na sequência, a motocicleta ainda colidiu contra um poste.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para um hospital da cidade.