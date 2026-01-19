Um motociclista ficou ferido na tarde deste domingo, 18, após bater a moto que pilotava contra o muro de uma casa na avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o motociclista perdeu o controle da direção e atingiu o muro do imóvel. Na sequência, a motocicleta ainda colidiu contra um poste.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para um hospital da cidade.
Após o acidente, a moto foi retirada do local antes da chegada da Polícia Militar. Quando os policiais chegaram à avenida, apenas a vítima permanecia no local.
