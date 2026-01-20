A Francana foi multada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol por cantos homofóbicos durante a partida contra a Ponte Preta, no dia 12 de janeiro, no estádio "Lanchão", em Franca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O valor da multa é de R$ 8 mil.

A Veterana perdeu para a Ponte Preta, nos pênaltis (5 a 4) após empate por 1 a 1, sendo eliminada da competição.

No início da partida, alguns torcedores direcionaram cantos preconceituosos ao goleiro do clube campineiro, sendo tudo relatado em súmula pela arbitragem. Rapidamente, o serviço de som do estádio alertou a torcida para que parassem, pois homofobia é crime.