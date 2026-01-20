20 de janeiro de 2026
Logo Sampi
COPA SÃO PAULO

Francana é multada por cantos homofóbicos contra a Ponte

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jogo entre Francana e Ponte, no 'Lanchão', registrou crime de homofobia
A Francana foi multada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol por cantos homofóbicos durante a partida contra a Ponte Preta, no dia 12 de janeiro, no estádio "Lanchão", em Franca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O valor da multa é de R$ 8 mil.

A Veterana perdeu para a Ponte Preta, nos pênaltis (5 a 4) após empate por 1 a 1, sendo eliminada da competição.

No início da partida, alguns torcedores direcionaram cantos preconceituosos ao goleiro do clube campineiro, sendo tudo relatado em súmula pela arbitragem. Rapidamente, o serviço de som do estádio alertou a torcida para que parassem, pois homofobia é crime.

Nessa segunda-feira, 19, o caso foi julgado com o clube sendo penalizado com a multa crime. A FPF (Federação Paulista de Futebol) vem atuando com firmeza sobre casos semelhantes e já multou outras três agremiações nessa Copinha.

A Copa São Paulo está na fase quartas de final e a decisão da competição sub-20 será no próximo dia 25, no Pacaembu, em São Paulo.

