A Francana foi multada pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação Paulista de Futebol por cantos homofóbicos durante a partida contra a Ponte Preta, no dia 12 de janeiro, no estádio "Lanchão", em Franca, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O valor da multa é de R$ 8 mil.
A Veterana perdeu para a Ponte Preta, nos pênaltis (5 a 4) após empate por 1 a 1, sendo eliminada da competição.
No início da partida, alguns torcedores direcionaram cantos preconceituosos ao goleiro do clube campineiro, sendo tudo relatado em súmula pela arbitragem. Rapidamente, o serviço de som do estádio alertou a torcida para que parassem, pois homofobia é crime.
Nessa segunda-feira, 19, o caso foi julgado com o clube sendo penalizado com a multa crime. A FPF (Federação Paulista de Futebol) vem atuando com firmeza sobre casos semelhantes e já multou outras três agremiações nessa Copinha.
A Copa São Paulo está na fase quartas de final e a decisão da competição sub-20 será no próximo dia 25, no Pacaembu, em São Paulo.
