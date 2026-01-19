Um caminhão baú avaliado em cerca de R$ 200 mil, furtado de uma distribuidora de ração na Vila Santos Dumont, em Franca, foi localizado pela polícia na tarde deste domingo, 18. O veículo havia sido levado da empresa, localizada na rua Simpliciano Pombo, durante a madrugada.
Os criminosos invadiram o pátio da distribuidora e furtaram o caminhão utilizado nas entregas diárias. Câmeras de segurança registraram parte da ação. As imagens mostram um dos suspeitos usando capuz e máscara, iluminando o local com a lanterna do celular, enquanto observa a movimentação interna da empresa.
Na sequência, outro criminoso aparece já dentro do caminhão. Durante a fuga, um terceiro comparsa auxiliou na manobra do veículo para fora do pátio. Após a saída, dois dos envolvidos fecharam o portão da empresa e deixaram o local com tranquilidade, sem chamar a atenção.
O furto foi percebido pelo proprietário da distribuidora, que compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para registrar o boletim de ocorrência. Ele relatou que o caminhão é essencial para o funcionamento da empresa e levantou a suspeita de que os criminosos possam ter agido com informações privilegiadas, já que demonstraram conhecer a rotina do local, o estoque e a área onde o veículo ficava estacionado.
O rastreador instalado no caminhão foi fundamental para as buscas e levou a Polícia Militar até uma área de mata no bairro Distrito Industrial, onde o veículo foi encontrado abandonado.
O caminhão apresentava alguns danos, mas foi recuperado e devolvido à empresa.
Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito foi identificado ou preso. As imagens do sistema de monitoramento já foram entregues à polícia e o caso segue sob investigação.
