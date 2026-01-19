O padre Reinaldo Ferreira apresenta boa evolução clínica, conforme informou a Paróquia São Vicente de Paulo na tarde desta segunda-feira, 19. O sacerdote passou por uma cirurgia na última sexta-feira, 16. O sacerdote está afastado há mais de um mês devido ao tratamento de diverticulite.
Ele segue em observação médica, aguarda transferência para o quarto e continua recebendo o tratamento indicado. No domingo, 18, a paróquia já havia comunicado que uma nova dieta estava sendo gradualmente introduzida.
Os fiéis comemoraram nas redes sociais a evolução do quadro médico do padre. “Graças a Deus, logo, logo estará em casa”, disse Lúcia Andrade. A Paróquia São Vicente de Paulo pediu orações por ele.
A cirurgia ocorreu sem intercorrências. Segundo a igreja, no sábado, 17, o padre permanecia na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), respirando sem o auxílio de aparelhos. O resultado da operação já era considerado satisfatório, com evolução do quadro dentro do esperado.
A diverticulite é uma inflamação ou infecção dos divertículos, que são pequenas bolsas que podem se formar na parede do intestino, principalmente no intestino grosso (cólon).
