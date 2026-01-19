O padre Reinaldo Ferreira apresenta boa evolução clínica, conforme informou a Paróquia São Vicente de Paulo na tarde desta segunda-feira, 19. O sacerdote passou por uma cirurgia na última sexta-feira, 16. O sacerdote está afastado há mais de um mês devido ao tratamento de diverticulite.

Ele segue em observação médica, aguarda transferência para o quarto e continua recebendo o tratamento indicado. No domingo, 18, a paróquia já havia comunicado que uma nova dieta estava sendo gradualmente introduzida.

Os fiéis comemoraram nas redes sociais a evolução do quadro médico do padre. “Graças a Deus, logo, logo estará em casa”, disse Lúcia Andrade. A Paróquia São Vicente de Paulo pediu orações por ele.