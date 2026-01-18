Um homem identificado como Matheus Costa Generoso, de 31 anos, morreu após ser encontrado gravemente ferido em uma área de mata, na cidade de Patrocínio Paulista, na madrugada deste domingo, 18. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgente) foi acionada para atender uma ocorrência em uma estrada de terra, localizada em uma área de mata no município. No local, os socorristas encontraram Matheus caído no chão, desacordado e com diversos ferimentos pelo corpo.

Os profissionais prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, a vítima foi encaminhada com urgência ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois, sem recobrar a consciência em nenhum momento.