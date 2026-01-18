Um homem identificado como Matheus Costa Generoso, de 31 anos, morreu após ser encontrado gravemente ferido em uma área de mata, na cidade de Patrocínio Paulista, na madrugada deste domingo, 18. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como homicídio.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgente) foi acionada para atender uma ocorrência em uma estrada de terra, localizada em uma área de mata no município. No local, os socorristas encontraram Matheus caído no chão, desacordado e com diversos ferimentos pelo corpo.
Os profissionais prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, a vítima foi encaminhada com urgência ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, Matheus não resistiu aos ferimentos e morreu poucas horas depois, sem recobrar a consciência em nenhum momento.
Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil foi acionada. Investigadores foram até o hospital para analisar as lesões e constataram múltiplos ferimentos, principalmente na região do rosto, além de um hemotórax no pulmão esquerdo, indicando possível agressão.
Os policiais também fizeram contato com a equipe do Samu que realizou o atendimento inicial. Foi informado que o homem foi encontrado na estrada Santa Cruz, localizada atrás do posto de saúde, no prolongamento da rua Franca.
Durante as diligências, os investigadores conseguiram contato com a pessoa que acionou o socorro. Essa testemunha relatou que viu dois homens passando pelo local momentos antes: um deles estava de bicicleta e o outro caminhava a pé, segurando um pedaço de pau.
Com essas informações, a Polícia Civil retornou ao local indicado em busca de possíveis provas que possam ajudar a esclarecer o crime. Todo o material coletado foi encaminhado para análise pericial.
O caso foi registrado oficialmente como homicídio, e as investigações seguem em andamento para identificar os autores, esclarecer a dinâmica dos fatos e apontar a causa exata da morte de Matheus Costa Generoso.
