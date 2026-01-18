Criminosos invadiram uma distribuidora de ração e furtaram um caminhão utilizado para entregas, na madrugada deste domingo, 18, no bairro Santos Dumont, região da Estação, em Franca. O veículo está avaliado em cerca de R$ 200 mil.

Câmeras de segurança do local registraram parte da ação criminosa. As imagens mostram um dos suspeitos usando blusa com capuz e máscara, com a lanterna do celular ligada, enquanto observa a movimentação no interior da empresa. Em seguida, um segundo criminoso já aparece dentro do caminhão.

Durante a fuga, um terceiro comparsa ajuda o motorista a manobrar o veículo para fora do pátio. Logo depois, dois dos envolvidos fecham o portão da distribuidora e deixam o local tranquilamente, sem levantar suspeitas.