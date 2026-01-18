18 de janeiro de 2026
SANTOS DUMONT

Ladrões furtam caminhão de R$ 200 mil em distribuidora de ração

Por Laís Bachur | de Franca
Criminoso dentro do comércio, antes do furto do caminhão
Criminoso dentro do comércio, antes do furto do caminhão

Criminosos invadiram uma distribuidora de ração e furtaram um caminhão utilizado para entregas, na madrugada deste domingo, 18, no bairro Santos Dumont, região da Estação, em Franca. O veículo está avaliado em cerca de R$ 200 mil.

Câmeras de segurança do local registraram parte da ação criminosa. As imagens mostram um dos suspeitos usando blusa com capuz e máscara, com a lanterna do celular ligada, enquanto observa a movimentação no interior da empresa. Em seguida, um segundo criminoso já aparece dentro do caminhão.

Durante a fuga, um terceiro comparsa ajuda o motorista a manobrar o veículo para fora do pátio. Logo depois, dois dos envolvidos fecham o portão da distribuidora e deixam o local tranquilamente, sem levantar suspeitas.

O proprietário da empresa percebeu o furto e foi até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde registrou o boletim de ocorrência. Ele informou que o caminhão é essencial para as entregas diárias e acredita que o crime pode ter contado com informações privilegiadas, já que os suspeitos demonstravam conhecer bem o local.

As imagens do sistema de monitoramento já foram entregues à polícia e devem auxiliar na identificação dos envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso segue sob investigação.

