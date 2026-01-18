Franca se vê mais uma vez representada no horário nobre da televisão brasileira. Uma empresa criada na cidade está fornecendo acessórios usados por personagens da novela Coração Acelerado, produção recém-estreada da TV Globo que já exibe, diariamente, peças desenvolvidas na cidade.

Os acessórios aparecem em cena com nove atores do elenco, entre eles João Raul e Walmir, em participações constantes ao longo dos capítulos. Com isso, a empresa soma a terceira novela da emissora em que seus produtos integram o figurino, consolidando uma presença que começou de forma natural e sem planejamento comercial específico para a televisão.

Fundada em 2011, em Franca, pelo empreendedor Túlio Zaninello Penha, a marca nasceu a partir da ligação familiar com o couro e com a tradição industrial da cidade, reconhecida nacionalmente pelo setor calçadista. Desde o início, a proposta foi trabalhar acessórios com identidade própria, produção cuidadosa e possibilidade de personalização, transformando cada peça em algo único para quem usa.