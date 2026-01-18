18 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MODA

Acessórios feitos em Franca ganham espaço em nova novela da TV

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Personagens da novela Coração Acelerado, utilizando os acessórios da marca
Personagens da novela Coração Acelerado, utilizando os acessórios da marca

Franca se vê mais uma vez representada no horário nobre da televisão brasileira. Uma empresa criada na cidade está fornecendo acessórios usados por personagens da novela Coração Acelerado, produção recém-estreada da TV Globo que já exibe, diariamente, peças desenvolvidas na cidade.

Os acessórios aparecem em cena com nove atores do elenco, entre eles João Raul e Walmir, em participações constantes ao longo dos capítulos. Com isso, a empresa soma a terceira novela da emissora em que seus produtos integram o figurino, consolidando uma presença que começou de forma natural e sem planejamento comercial específico para a televisão.

Fundada em 2011, em Franca, pelo empreendedor Túlio Zaninello Penha, a marca nasceu a partir da ligação familiar com o couro e com a tradição industrial da cidade, reconhecida nacionalmente pelo setor calçadista. Desde o início, a proposta foi trabalhar acessórios com identidade própria, produção cuidadosa e possibilidade de personalização, transformando cada peça em algo único para quem usa.

Antes de chegar à atual novela, os acessórios já haviam aparecido em produções de grande repercussão. Em Pantanal, o personagem Jovi utilizava uma mochila desenvolvida pela empresa durante sua trajetória entre o Rio de Janeiro e o Pantanal. Já em Vai na Fé, colares, pulseiras e anéis fizeram parte do visual de Lui Lorenzo, personagem que se destacou pelo estilo marcante.

A relação com as produções da Globo começou de maneira espontânea. Figurinistas conheceram os acessórios por meio de indicações pessoais e de postagens nas redes sociais. A partir do primeiro contato, a troca de informações e a boa receptividade abriram caminho para novas parcerias dentro da emissora.

Além da atuação nas novelas, a empresa mantém operação regular no mercado de moda, com venda online desde 2017 e clientes em diferentes regiões do país.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários