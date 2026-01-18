19 de janeiro de 2026
IDENTIFICADA

Fernanda, 38, mãe de 5 filhos, é a mulher morta no 'esqueleto'

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, foi encontrada morta no prédio 'esqueleto'.

Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, é a mulher encontrada morta na tarde deste domingo, 18, dentro de um prédio abandonado no Parque dos Lima, em Franca. Fernanda deixa cinco filhos.

O corpo foi localizado por moradores da região no interior do imóvel conhecido popularmente como “esqueleto”, situado na avenida Adhemar Polo Filho. O local é frequentemente ocupado por usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência de possível óbito. Ao chegar, a equipe confirmou a morte da mulher, que estava caída no chão e apresentava um ferimento na cabeça. A suspeita inicial é de que ela possa ter sofrido uma queda, mas a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

A irmã da vítima esteve no local e relatou que Fernanda tinha apoio da família e não vivia completamente desamparada. Segundo ela, os familiares tentaram ajudá-la diversas vezes, inclusive com internações, mas não conseguiram mantê-la afastada da rua.

Fernanda teve quatro gestações. Três de seus filhos ficaram sob os cuidados da família, enquanto os gêmeos, da última gestação, foram adotados. A família mora em Franca há cerca de 20 anos, mas é natural da capital paulista.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e, na sequência, o corpo foi encaminhado pela funerária ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames irão apontar a causa exata da morte. O caso será investigado.

