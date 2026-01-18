Fernanda de Paula Galinto, de 38 anos, é a mulher encontrada morta na tarde deste domingo, 18, dentro de um prédio abandonado no Parque dos Lima, em Franca. Fernanda deixa cinco filhos.

O corpo foi localizado por moradores da região no interior do imóvel conhecido popularmente como “esqueleto”, situado na avenida Adhemar Polo Filho. O local é frequentemente ocupado por usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência de possível óbito. Ao chegar, a equipe confirmou a morte da mulher, que estava caída no chão e apresentava um ferimento na cabeça. A suspeita inicial é de que ela possa ter sofrido uma queda, mas a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.