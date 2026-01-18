Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma apresentação inusitada na praça central de Franca: o Homem-Aranha realizando acrobacias na Concha Acústica e encantando crianças e adultos de uma forma um tanto quanto profissional. O registro gravado há um mês soma mais de 100 mil vizualizações.

Por trás da fantasia está Rafael Henrique de Oliveira Nascimento, professor de educação física e acrobata profissional. No vídeo, ele aparece executando movimentos acrobáticos, interagindo com o espaço e incorporando o personagem de forma fiel, transformando o local em um verdadeiro cenário de filme.

Segundo Rafael, o projeto nasceu do trabalho voluntário realizado há alguns anos em hospitais de Franca. “A iniciativa veio de trabalhos voluntários que realizei há seis ou sete anos nos hospitais do Câncer e na Santa Casa. O objetivo sempre foram as crianças”, conta.