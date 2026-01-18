Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma apresentação inusitada na praça central de Franca: o Homem-Aranha realizando acrobacias na Concha Acústica e encantando crianças e adultos de uma forma um tanto quanto profissional. O registro gravado há um mês soma mais de 100 mil vizualizações.
Por trás da fantasia está Rafael Henrique de Oliveira Nascimento, professor de educação física e acrobata profissional. No vídeo, ele aparece executando movimentos acrobáticos, interagindo com o espaço e incorporando o personagem de forma fiel, transformando o local em um verdadeiro cenário de filme.
Segundo Rafael, o projeto nasceu do trabalho voluntário realizado há alguns anos em hospitais de Franca. “A iniciativa veio de trabalhos voluntários que realizei há seis ou sete anos nos hospitais do Câncer e na Santa Casa. O objetivo sempre foram as crianças”, conta.
Ele explica que a preocupação em se vestir como o homem-arranha vai além da fantasia. “Para fazer acender a alegria e a magia que elas veem nos filmes, tento sempre aprimorar os movimentos acrobáticos e a performance para ficar o mais fidedigno ao personagem possível”, afirma.
As apresentações no Centro surgiram de forma espontânea em 2025. “No Centro, esse ano foi uma surpresa. Minha namorada deu a ideia de fazermos um trabalho juntos, ela pintando e eu como o super-herói Homem-Aranha”, relata. A proposta rapidamente ganhou força ao perceberem a reação do público infantil.
No vídeo, é possível ver crianças parando, observando atentamente e demonstrando entusiasmo ao ver o herói “ao vivo”. “Vimos o quanto as crianças são apaixonadas pelo Homem-Aranha e como elas realmente se sentem felizes em ver o herói presencialmente”, destaca Rafael.
Motivado por esse recepção da criançada, o acrobata decidiu manter as apresentações na região central. “Estamos firmes realizando as apresentações no Centro da cidade para dar um brilho diferente a todos que apreciam as histórias do Homem-Aranha”, diz.
Além do trabalho social e artístico, a conexão com o personagem é pessoal, segundo Rafael. “Diga-se de passagem, também é meu herói favorito dos filmes”.
