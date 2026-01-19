Uma briga envolvendo duas mulheres que tiveram relacionamento com o mesmo homem terminou em caso de polícia no Residencial Palermo, zona oeste de Franca, nesta segunda-feira, 19.

Segundo informações da polícia, a confusão começou por volta das 12h30, quando uma das ex-companheiras do homem chegou à residência e encontrou a outra mulher no local. Ela também é ex do morador, mas estava na casa apenas para realizar um serviço de faxina, contratado por ele.

Ainda conforme o boletim, ao perceber a presença da faxineira, a mulher que chegou depois passou a gritar, bater no portão e, em seguida, pegou uma pedra grande, arremessando contra a entrada da casa. No interior do imóvel, além da faxineira, estava um menino de 5 anos, sobrinho dela.