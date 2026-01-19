Uma briga envolvendo duas mulheres que tiveram relacionamento com o mesmo homem terminou em caso de polícia no Residencial Palermo, zona oeste de Franca, nesta segunda-feira, 19.
Segundo informações da polícia, a confusão começou por volta das 12h30, quando uma das ex-companheiras do homem chegou à residência e encontrou a outra mulher no local. Ela também é ex do morador, mas estava na casa apenas para realizar um serviço de faxina, contratado por ele.
Ainda conforme o boletim, ao perceber a presença da faxineira, a mulher que chegou depois passou a gritar, bater no portão e, em seguida, pegou uma pedra grande, arremessando contra a entrada da casa. No interior do imóvel, além da faxineira, estava um menino de 5 anos, sobrinho dela.
Após os arremessos, a mulher conseguiu forçar o portão da garagem, arrombar a entrada e invadir a residência. Dentro do imóvel, ela partiu para cima da faxineira, e as duas entraram em luta corporal.
Assustada, a criança conseguiu sair sozinha até a calçada e pediu ajuda aos vizinhos. De acordo com o registro policial, o menino estava em estado de pânico e chegou a sujar as roupas devido ao medo.
A mulher apontada como agressora afirmou à polícia que, durante a discussão, a faxineira teria chamado dois filhos e, após isso, passado a agredi-la e ofendê-la.
Já a faxineira relatou que teve um relacionamento com o homem antes da suposta agressora, mas haviam se separado há tempos. Disse que estava no local somente para trabalhar, negou ter agredido a mulher e afirmou que chamou os filhos para se proteger. Ela também acusou a outra envolvida de danificar seu carro, um Chevrolet Ônix branco, além de fazer ameaças de morte.
Ainda segundo informações de um dos filhos do dono da casa, a mulher apontada como agressora manteve um relacionamento de cerca de três anos com o homem, mas o casal está separado e em processo de divórcio. Ele afirmou que ela não mora mais na residência, não possui mais a chave do imóvel e que a entrada ocorreu por arrombamento do portão.
As duas mulheres foram levadas à delegacia e registraram boletins de ocorrência. A Polícia Civil informou que irá analisar os depoimentos e as imagens de câmeras de segurança para apurar as responsabilidades.
