A CCEx (Comissão de Cultura e Extensão) da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP anunciou a abertura de seu programa de Cursos de Verão. A partir desta segunda-feira, 19, interessados de todo o país podem se inscrever para uma das 7 mil vagas disponíveis.
As aulas são totalmente gratuitas e on-line, abertas a todos os públicos, sem necessidade de vínculo prévio com a universidade. Ao todo, são 87 opções de cursos divididos nas áreas de Filosofia, Ciências Humanas, Linguística e Literatura.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas pelo sistema Apolo da USP. Diferente de anos anteriores, onde a vaga era por ordem de chegada, desta vez as vagas serão distribuídas via sorteio.
Não haverá lista de espera: caso ocorram desistências, o sistema realizará novos sorteios entre os inscritos. Para receber o certificado de conclusão, o estudante deverá ter, no mínimo, 75% de frequência.
Segundo Wagner Ribeiro, presidente da comissão, a iniciativa aborda temas urgentes. “Ressalto temas como direitos humanos, conflitos contemporâneos e análises da conjuntura da política externa, entre outros assuntos que merecem a atenção de todos”, afirmou.
Cronograma de Inscrições por Grupos
Cada grupo de cursos tem uma data específica para inscrição:
- Grupo 1 (19 e 20/01): temas como Análise de Dados Criminais, Filosofia da Lógica, Narrativas Queer, Jogos Digitais e Literatura e Escravidão no Brasil.
- Grupo 2 (21 e 22/01): inclui Literatura Infantil, Rap e Cidade de SP, África contemporânea no cinema, Crítica Marxista e Traduções de Tchékhov.
- Grupo 3 (23 a 25/01): cursos sobre Fotografia e Futebol de Várzea, Mapas Digitais, Tatuagens Criminais, Cultura Afro-brasileira (Roger Bastide) e Vozes Femininas na História.
- Grupo 4 (26 e 27/01): aborda Bilinguismo, História dos Animais, Ariano Suassuna, Michel Foucault e Literatura Islandesa.
- Grupo 5 (28 e 29/01): foca em Ditadura Militar, Gênero e Sexualidade na Ásia, Paixões em Descartes e Espinosa e Desenvolvimento Chinês.
- Grupo 6 (30/01 a 02/02): temas como Acervos Afro-brasileiros, Geopolítica, História da Colômbia e Metafísica de Aristóteles.
- Grupo 7 (03 e 04/02): encerra com Vinicius de Moraes, Turismo Global, Ficção Científica, Hilda Hilst e Metafísica Ubuntu.
As aulas têm início previsto para o dia 2 de fevereiro. O tutorial completo de inscrição e as ementas estão disponíveis no site da CCEx da FFLCH, basta clicar aqui.
