A CCEx (Comissão de Cultura e Extensão) da FFLCH (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas) da USP anunciou a abertura de seu programa de Cursos de Verão. A partir desta segunda-feira, 19, interessados de todo o país podem se inscrever para uma das 7 mil vagas disponíveis.

As aulas são totalmente gratuitas e on-line, abertas a todos os públicos, sem necessidade de vínculo prévio com a universidade. Ao todo, são 87 opções de cursos divididos nas áreas de Filosofia, Ciências Humanas, Linguística e Literatura.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo sistema Apolo da USP. Diferente de anos anteriores, onde a vaga era por ordem de chegada, desta vez as vagas serão distribuídas via sorteio.