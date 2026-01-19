Esta segunda-feira, 19, marcou o primeiro dia útil de operação da MoV Franca, nova empresa responsável pelo transporte público coletivo da cidade. O terminal central “Ayrton Senna” registrou movimentação considerável de usuários, muitos se inteirando sobre as novidades. A principal mudança foi no bolso: a tarifa caiu de R$ 5 para R$ 4.

A equipe do portal GCN/Sampi esteve no terminal por volta das 11h. Os usuários buscavam informações sobre linhas, horários e o funcionamento do cartão de recarga, dúvidas comuns neste período inicial de adaptação ao novo sistema.

Cinco atendentes estavam disponíveis no posto de atendimento instalado no terminal para orientar os passageiros. Apesar da alta procura, não houve filas, e funcionários da nova empresa estavam distribuídos pelo terminal, auxiliando os passageiros e explicando as mudanças.