Esta segunda-feira, 19, marcou o primeiro dia útil de operação da MoV Franca, nova empresa responsável pelo transporte público coletivo da cidade. O terminal central “Ayrton Senna” registrou movimentação considerável de usuários, muitos se inteirando sobre as novidades. A principal mudança foi no bolso: a tarifa caiu de R$ 5 para R$ 4.
A equipe do portal GCN/Sampi esteve no terminal por volta das 11h. Os usuários buscavam informações sobre linhas, horários e o funcionamento do cartão de recarga, dúvidas comuns neste período inicial de adaptação ao novo sistema.
Cinco atendentes estavam disponíveis no posto de atendimento instalado no terminal para orientar os passageiros. Apesar da alta procura, não houve filas, e funcionários da nova empresa estavam distribuídos pelo terminal, auxiliando os passageiros e explicando as mudanças.
Muitos usuários se concentravam em frente a um painel informativo instalado no terminal, que fornece dados atualizados sobre a operação. Essa ferramenta foi criada para facilitar a adaptação da população ao novo sistema.
O site movfranca.com.br também conta com as informações para os usuários.
Entre as novidades, todos os ônibus contam com acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os veículos também são equipados com sistema de localização por GPS, Wi-Fi gratuito, biometria facial e tomadas USB para recarga de celulares e outros dispositivos eletrônicos.
Mudanças no sistema
De acordo com a Prefeitura de Franca, o novo sistema de transporte público contará com 34 linhas regulares e 11 linhas especiais, estas voltadas principalmente ao atendimento de trabalhadores e ao período noturno.
Ao todo, 63 ônibus estão em operação, número que representa um aumento expressivo da frota em relação a 2025, quando o serviço era realizado com 50 veículos.
Outro ponto destacado pela administração municipal é a validade dos créditos dos cartões de transporte, que será de 180 dias, contados a partir de 18 de janeiro. A medida tem como objetivo garantir uma transição gradual e evitar prejuízos aos usuários durante a mudança de operadora.
Ainda segundo a Prefeitura, passageiros que possuem cartões sem créditos disponíveis poderão adquirir o novo cartão da MoV Franca nos postos de atendimento.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Firmino 4 horas atrásO hominho deve estar P da vida vendo agora que a fonte secou...kkkkk...