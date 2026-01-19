A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de criminosos na madrugada do último sábado, 17. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança circulando ao redor do prédio antes de cometerem o furto.

Imagens registradas por câmeras de residências próximas mostram os suspeitos andando pela rua durante a madrugada, usando roupas de frio, capuz e boné.

Segundo relatos, após desligarem o fornecimento de energia, a dupla conseguiu cortar e furtar a fiação elétrica do imóvel.