A Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no Jardim Redentor, na região Norte de Franca, foi alvo de criminosos na madrugada do último sábado, 17. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança circulando ao redor do prédio antes de cometerem o furto.
Imagens registradas por câmeras de residências próximas mostram os suspeitos andando pela rua durante a madrugada, usando roupas de frio, capuz e boné.
Segundo relatos, após desligarem o fornecimento de energia, a dupla conseguiu cortar e furtar a fiação elétrica do imóvel.
A administração da paróquia informou que os fios foram furtados diretamente do relógio de energia conectado à rede elétrica. Após o crime, os suspeitos pularam para o lado externo do imóvel e fugiram.
A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local, porém os criminosos não foram localizados.
O furto causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 mil, valor que inclui a reposição da fiação e o custo da mão de obra para o reparo. Diante do ocorrido, a comunidade da igreja tem realizado promoções e ações para arrecadar recursos e cobrir os danos.
Alvo dos criminosos
Esta é a segunda vez que a Paróquia Santa Teresinha é alvo de criminosos. Em agosto do ano passado, um homem armado invadiu o local, rendeu o secretário da igreja e furtou cerca de R$ 500 em dinheiro.
