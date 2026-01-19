Empreender exige mais do que boas ideias: é preciso suporte, conexões e representatividade. É com esse propósito que a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) atua há mais de 80 anos, oferecendo um ecossistema completo de soluções para impulsionar negócios de todos os portes: do MEI às grandes empresas.

Ao se filiar à ACIF, o empresário passa a contar com orientações individualizadas de marketing bem como financeiras com especialistas e apoio jurídico para elaboração de contratos, questões trabalhistas e outras demandas essenciais à gestão empresarial, além de orientações sobre como se posicionar no mercado e vender melhor.

“A ACIF é mais do que uma entidade de classe: é uma aliada estratégica do empresário. Atuamos para fortalecer negócios, conectar pessoas e defender os interesses de quem empreende, oferecendo soluções práticas, conhecimento qualificado e representatividade. Ao reunir empresas de diferentes portes em uma mesma rede, criamos um ambiente favorável ao crescimento sustentável e à geração de oportunidades” afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

A entidade ainda amplia a visibilidade dos associados com divulgação nos stories do Instagram da ACIF, além de oferecer palestras personalizadas para equipes, com temas definidos pelo próprio empresário, tudo incluso na mensalidade, a partir de R$ 33.

Outro diferencial está na infraestrutura: os associados têm acesso a salas climatizadas e equipadas com soluções multimídia, ideais para reuniões, treinamentos, eventos e atendimentos, disponíveis das 8h às 17h30. O Balcão do Associado, localizado no hall de atendimento da entidade e também no Franca Shopping, permite ainda a comercialização de produtos e serviços, aproveitando o fluxo diário de empresários, colaboradores e da população em geral.

Networking, qualificação e facilidades exclusivas

Além dos serviços inclusos na mensalidade, a ACIF oferece uma ampla gama de soluções com valores subsidiados, fortalecendo o desenvolvimento empresarial. Entre elas estão planos de saúde empresariais a partir de uma vida, agência de comunicação, instituto de economia com dados estratégicos, mural de vagas para contratação de talentos, inteligência de mercado para vendas seguras, além de cursos, treinamentos e grupos de desenvolvimento empresarial, focados em qualificação e geração de negócios.

Força coletiva que gera resultados

Filiar-se à ACIF é integrar uma rede com mais de 3 mil empresas, o que garante força na defesa dos interesses do empresariado nas esferas civil e pública. Quem vivencia os benefícios da associação confirma o impacto positivo. Para o arquiteto Claudio Ferreira, do escritório Claudio Ferreira Arquitetura, a ACIF é uma verdadeira parceira estratégica.

“Com mais de 30 anos de trajetória na Claudio Ferreira Arquitetura, vejo a ACIF como o alicerce estratégico que potencializa meu propósito de unir sustentabilidade e bem-estar. Do suporte jurídico impecável em nossos contratos à visibilidade gerada pelo marketing e pela vibrante Rede de Negócios, cada serviço é uma ponte para conexões valiosas. Desfrutar de ambientes acolhedores para reuniões e contar com um time nota dez transforma a associação não apenas em uma parceira, mas na extensão ideal do meu escritório para alavancar novos e incríveis projetos.”

Com soluções práticas, visão estratégica e forte atuação institucional, a ACIF segue cumprindo sua missão de conectar, fortalecer e desenvolver o empresariado local, mostrando que crescer junto faz toda a diferença.

Entre em contato e saiba como se tornar um associado ACIF: https://wa.me/5516993979512 (WhatsApp).