O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo, 18, após passar três semanas internado devido a uma grave queda de um prédio no Centro de Ribeirão Preto.

O acidente aconteceu na tarde do dia 27 de dezembro, quando a criança teve acesso à janela do banheiro do apartamento onde mora. O local não possuía grade de proteção e, em um momento de descuido, Brenno acabou caindo do 10º andar do edifício.

Após a queda, a mãe desceu rapidamente até a área comum do condomínio e encontrou o filho consciente, porém com ferimentos graves nas pernas. A irmã da criança acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e levou Brenno para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, que fica próxima ao prédio.