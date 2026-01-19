O menino Brenno Fernandes Girdziauckas, de 4 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo, 18, após passar três semanas internado devido a uma grave queda de um prédio no Centro de Ribeirão Preto.
O acidente aconteceu na tarde do dia 27 de dezembro, quando a criança teve acesso à janela do banheiro do apartamento onde mora. O local não possuía grade de proteção e, em um momento de descuido, Brenno acabou caindo do 10º andar do edifício.
Após a queda, a mãe desceu rapidamente até a área comum do condomínio e encontrou o filho consciente, porém com ferimentos graves nas pernas. A irmã da criança acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e levou Brenno para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, que fica próxima ao prédio.
Segundo a equipe médica, o menino sofreu fratura bilateral do fêmur, o que significa que quebrou as duas pernas, além de outros ferimentos causados pelo impacto. Desde a internação, ele apresentou boa resposta ao tratamento e, entre o fim de 2025 e o início deste ano, passou por três cirurgias devido ao politraumatismo.
Informações da polícia indicam que a queda pode ter sido parcialmente amortecida após Brenno atingir uma janela de vidro no 8º andar e um corrimão, antes de chegar ao solo.
O caso foi registrado como queda acidental pela Polícia Civil. Exames foram solicitados ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para ajudar na apuração das circunstâncias do acidente.
