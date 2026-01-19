Após dois atropelos sobre times chilenos e argentinos pela Champions League Américas, o Sesi Franca enfrenta o Corinthians-RS, na noite desta segunda-feira, 19, às 19h, no ginásio Arnão, em Santa Cruz dos Sul, pela sequência do returno do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe viajou bastante confiante, depois de vencer a Universidad de Chile e Instituto de Córdoba, pela segunda janela da BCLA, em Franca, vitórias que garantiram a classificação antecipada pela segunda fase da disputa internacional.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia está na segunda colocação na classificação do NBB, com 18 vitórias e 3 derrotas, em 21 partidas. O Corinthians do Sul ocupa a 12ª colocação com 10 vitórias e 10 derrotas, em 20 jogos. O líder é o Flamengo, com três derrotas, mas venceu o Franca no primeiro turno.