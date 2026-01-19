Franca está passando por uma grande mudança na mobilidade urbana neste início de 2026. Nesse domingo, 18, a MoV Franca deu início à operação da nova concessionária de transporte coletivo. O contrato de concessão, com duração de 20 anos, promete um sistema mais moderno, incluindo tecnologia embarcada, redução no valor da passagem e aumento da frota.

Uma das grandes novidades é que todos os veículos da frota contam com rede Wi-Fi. O serviço permite que os passageiros naveguem na internet sem consumir seus próprios dados móveis.

Para utilizar, o processo é simples: