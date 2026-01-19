Franca está passando por uma grande mudança na mobilidade urbana neste início de 2026. Nesse domingo, 18, a MoV Franca deu início à operação da nova concessionária de transporte coletivo. O contrato de concessão, com duração de 20 anos, promete um sistema mais moderno, incluindo tecnologia embarcada, redução no valor da passagem e aumento da frota.
Uma das grandes novidades é que todos os veículos da frota contam com rede Wi-Fi. O serviço permite que os passageiros naveguem na internet sem consumir seus próprios dados móveis.
Para utilizar, o processo é simples:
- Ative o Wi-Fi do celular e conecte na rede "MoV Franca";
- No primeiro acesso, faça um cadastro rápido (ou login via redes sociais) e aceite os termos;
- Pronto. Nos próximos acessos, basta fazer o login com e-mail e senha cadastrados.
Outro destaque é a redução da tarifa, que passou a custar R$ 4, desde domingo. A medida foi viabilizada por meio de subsídio municipal garantido por lei.
A Prefeitura e a nova operadora confirmaram que todas as gratuidades existentes estão mantidas, assegurando os direitos de estudantes, idosos, pessoas com deficiência, aposentados por invalidez e trabalhadores sindicalizados.
Mais ônibus e horários
O novo modelo operacional traz um reforço significativo na oferta de lugares. A frota será ampliada de 58 para 65 ônibus (crescimento de 12%). Com intervalos menores e foco nas linhas mais movimentadas, o objetivo é reduzir a superlotação. Os horários e linhas estão disponíveis no site da concessionária, basta clicar aqui.
