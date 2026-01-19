Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 têm uma nova chance de ingressar na universidade pública sem precisar prestar o vestibular tradicional. A Unesp (Universidade Estadual Paulista) recebe até as 23h59 desta segunda-feira, 19 de janeiro, as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026.
Para o campus de Franca, a universidade destinou 41 vagas. A oportunidade contempla candidatos que acabaram de receber suas notas do Enem, divulgadas pelo Inep na última sexta-feira, 16.
Como participar
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é reduzida, no valor de R$ 20.
Ao todo, a Unesp oferece 729 vagas distribuídas em 23 cidades do estado. Franca aparece com um número expressivo de oportunidades (41), ficando atrás apenas de cidades como Bauru (93), Araraquara (86) e Presidente Prudente (68).
Cotas e inclusão
O processo segue o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). Isso significa que 50% das vagas em Franca são destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro dessa cota, 35% das vagas são reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
Calendário
- Inscrições: Até 19/01 (segunda-feira).
- Resultado: 30 de janeiro.
- Matrículas: De 2 a 4 de fevereiro (de forma virtual).
As matrículas seguirão o mesmo calendário das primeiras chamadas do Vestibular Unesp e do processo seletivo Olimpíadas Científicas. A universidade ressalta que é possível se inscrever em todas as modalidades disponíveis para aumentar as chances de conquistar uma vaga no ensino superior em 2026.
