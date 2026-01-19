Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 têm uma nova chance de ingressar na universidade pública sem precisar prestar o vestibular tradicional. A Unesp (Universidade Estadual Paulista) recebe até as 23h59 desta segunda-feira, 19 de janeiro, as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026.

Para o campus de Franca, a universidade destinou 41 vagas. A oportunidade contempla candidatos que acabaram de receber suas notas do Enem, divulgadas pelo Inep na última sexta-feira, 16.

Como participar

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é reduzida, no valor de R$ 20.