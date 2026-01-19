19 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ÚLTIMO DIA

Última chamada: Unesp Franca tem 41 vagas pela nota do Enem

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Unesp
Câmpus da Unesp, localizado na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia, em Franca
Câmpus da Unesp, localizado na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, 900, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia, em Franca

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 têm uma nova chance de ingressar na universidade pública sem precisar prestar o vestibular tradicional. A Unesp (Universidade Estadual Paulista) recebe até as 23h59 desta segunda-feira, 19 de janeiro, as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026.

Para o campus de Franca, a universidade destinou 41 vagas. A oportunidade contempla candidatos que acabaram de receber suas notas do Enem, divulgadas pelo Inep na última sexta-feira, 16.

Como participar

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa é reduzida, no valor de R$ 20.

Ao todo, a Unesp oferece 729 vagas distribuídas em 23 cidades do estado. Franca aparece com um número expressivo de oportunidades (41), ficando atrás apenas de cidades como Bauru (93), Araraquara (86) e Presidente Prudente (68).

Cotas e inclusão

O processo segue o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). Isso significa que 50% das vagas em Franca são destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro dessa cota, 35% das vagas são reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Calendário

  • Inscrições: Até 19/01 (segunda-feira).
  • Resultado: 30 de janeiro.
  • Matrículas: De 2 a 4 de fevereiro (de forma virtual).

As matrículas seguirão o mesmo calendário das primeiras chamadas do Vestibular Unesp e do processo seletivo Olimpíadas Científicas. A universidade ressalta que é possível se inscrever em todas as modalidades disponíveis para aumentar as chances de conquistar uma vaga no ensino superior em 2026.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários