Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 19, deixou um motociclista ferido no Jardim Botânico, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Romilda Dinelli Tellini e Engenheiro Professor Luís Alberto Monteiro.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via preferencial pilotando uma Honda Titan preta, quando foi atingido por um carro que avançou o sinal de parada obrigatória. O motorista de uma caminhonete afirmou que não viu a moto se aproximar, pois há uma obra na esquina e os materiais estavam armazenados de forma irregular, bloqueando a visão de quem tenta atravessar o cruzamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica. O estado de saúde do motociclista não foi informado.