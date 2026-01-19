19 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM BOTÂNICO

Motociclista fica ferido após carro avançar o 'pare'

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Condutor do carro não respeitou a sinalização e atingiu um motociclista que estava na preferencial
Condutor do carro não respeitou a sinalização e atingiu um motociclista que estava na preferencial

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 19, deixou um motociclista ferido no Jardim Botânico, em Franca. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Romilda Dinelli Tellini e Engenheiro Professor Luís Alberto Monteiro.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via preferencial pilotando uma Honda Titan preta, quando foi atingido por um carro que avançou o sinal de parada obrigatória. O motorista de uma caminhonete afirmou que não viu a moto se aproximar, pois há uma obra na esquina e os materiais estavam armazenados de forma irregular, bloqueando a visão de quem tenta atravessar o cruzamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica. O estado de saúde do motociclista não foi informado.

A Polícia Militar também esteve no local e confirmou que os materiais da obra estavam posicionados de maneira incorreta, já que a construção fica na esquina e comprometia a visibilidade dos motoristas. Os responsáveis foram orientados a mudar os materiais de lugar para evitar novos acidentes.

No carro, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada em boletim de ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários