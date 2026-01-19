Franca iniciará, nas próximas semanas, as obras de pavimentação das vias localizadas ao redor do novo Hospital Público Estadual, situado na avenida São Vicente. A medida foi anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e oficializada no Diário Oficial do Município.

As melhorias serão executadas por meio do Plano Comunitário Municipal, que conta com a adesão de proprietários de imóveis e lotes da região. O projeto contempla o asfaltamento da continuação da rua Bahij Toufik Kanawatie e do prolongamento da rua José Ovídio, além da implantação de guias e bocas de lobo para drenagem.

"Com isto, vamos melhorar muito o trânsito e facilitar o ir e vir da população. É mais uma ação para que nossa cidade tenha ainda mais infraestrutura", ressaltou o prefeito.