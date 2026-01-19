19 de janeiro de 2026
MELHORIAS

Acesso ao novo Hospital Estadual ganhará asfalto e drenagem

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Rua Bahij Toufik Kanawatie, que será asfaltada
Rua Bahij Toufik Kanawatie, que será asfaltada

Franca iniciará, nas próximas semanas, as obras de pavimentação das vias localizadas ao redor do novo Hospital Público Estadual, situado na avenida São Vicente. A medida foi anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e oficializada no Diário Oficial do Município.

As melhorias serão executadas por meio do Plano Comunitário Municipal, que conta com a adesão de proprietários de imóveis e lotes da região. O projeto contempla o asfaltamento da continuação da rua Bahij Toufik Kanawatie e do prolongamento da rua José Ovídio, além da implantação de guias e bocas de lobo para drenagem.

"Com isto, vamos melhorar muito o trânsito e facilitar o ir e vir da população. É mais uma ação para que nossa cidade tenha ainda mais infraestrutura", ressaltou o prefeito.

A pavimentação é estratégica para garantir o acesso adequado ao novo complexo hospitalar, que recebe investimentos superiores a R$ 150 milhões. A unidade terá 225 leitos, abrangendo Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria, além de UTIs Pediátrica e Adulta.

