Franca iniciará, nas próximas semanas, as obras de pavimentação das vias localizadas ao redor do novo Hospital Público Estadual, situado na avenida São Vicente. A medida foi anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e oficializada no Diário Oficial do Município.
As melhorias serão executadas por meio do Plano Comunitário Municipal, que conta com a adesão de proprietários de imóveis e lotes da região. O projeto contempla o asfaltamento da continuação da rua Bahij Toufik Kanawatie e do prolongamento da rua José Ovídio, além da implantação de guias e bocas de lobo para drenagem.
"Com isto, vamos melhorar muito o trânsito e facilitar o ir e vir da população. É mais uma ação para que nossa cidade tenha ainda mais infraestrutura", ressaltou o prefeito.
A pavimentação é estratégica para garantir o acesso adequado ao novo complexo hospitalar, que recebe investimentos superiores a R$ 150 milhões. A unidade terá 225 leitos, abrangendo Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria, além de UTIs Pediátrica e Adulta.
