Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:

Nome: Jerico Genaro

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Fernanda de Paula Galindo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h