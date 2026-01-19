19 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:

Nome: Jerico Genaro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Fernanda de Paula Galindo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Helena da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Ana Aparecida da Silva Lima
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Gervásio José da Cruz
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Aparecida Neusa Veronez
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

