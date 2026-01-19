Veja o obituário desta segunda-feira, 19, em Franca:
Nome: Jerico Genaro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Fernanda de Paula Galindo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Helena da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Ana Aparecida da Silva Lima
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Itirapuã
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Gervásio José da Cruz
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Aparecida Neusa Veronez
Idade: 73 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
