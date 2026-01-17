Um grave acidente registrado na manhã deste sábado na rodovia Fábio Talarico, próximo ao bairro Buritizinho, entre Franca e São José da Bela Vista, terminou com a morte de um homem de 37 anos. O veículo, uma Parati, transportava oito pessoas no momento do acidente, incluindo adolescentes.

Segundo informações apuradas no local e relatos de testemunhas, o carro seguia pela rodovia quando o motorista passou a fazer manobras em zigue-zague na pista, supostamente como brincadeira.

Em determinado momento, o veículo entrou na valeta que separa as pistas de ida e volta. O condutor não conseguiu retomar o controle da direção, e o carro acabou tombando e sendo arrastado por vários metros.