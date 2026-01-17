Um grave acidente registrado na manhã deste sábado na rodovia Fábio Talarico, próximo ao bairro Buritizinho, entre Franca e São José da Bela Vista, terminou com a morte de um homem de 37 anos. O veículo, uma Parati, transportava oito pessoas no momento do acidente, incluindo adolescentes.
Segundo informações apuradas no local e relatos de testemunhas, o carro seguia pela rodovia quando o motorista passou a fazer manobras em zigue-zague na pista, supostamente como brincadeira.
Em determinado momento, o veículo entrou na valeta que separa as pistas de ida e volta. O condutor não conseguiu retomar o controle da direção, e o carro acabou tombando e sendo arrastado por vários metros.
Com o impacto, o motorista, que estava com o vidro aberto, foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. Ele foi identificado como Thiago de Souza Vittal, de 37 anos.
Dentro do carro estavam oito ocupantes ao todo. Duas pessoas viajavam no porta-malas. Entre os passageiros havia adolescentes de 13, 14 e 16 anos, além de jovens de 20 e 21 anos. Todos sofreram escoriações leves, estavam conscientes e foram socorridos.
As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde de Franca, entre o Pronto-socorro Municipal, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anitta e a UPA do Jardim Aeroporto.
O Corpo de Bombeiros e equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados devido ao grande número de vítimas. O óbito do motorista foi constatado no local, e a área foi isolada para o trabalho da perícia. Familiares da vítima chegaram logo após o acidente.
De acordo com informações, o grupo havia saído de São José da Bela Vista e retornava para a cidade de Restinga, onde todos residem.
