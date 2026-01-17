A esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, morreu neste sábado, 17, em Franca. Ela estava grávida de sete meses de uma menina, que se chamaria Maitê, e as duas não resistiram após uma queda.

Segundo relatos de amigos próximos, Letícia sofreu uma queda no banheiro e, em seguida, apresentou uma hemorragia. Ela foi socorrida com rapidez e levada ao hospital. A equipe médica realizou o parto de emergência para salvar o bebê, mas, infelizmente, tanto a mãe quanto a criança morreram.

Letícia vivia em Franca com o marido e era proprietária de uma clínica de estética localizada na avenida Brasil, no Jardim Paulistano. Pessoas próximas relatam que o casal estava muito feliz com a gestação e aguardava com ansiedade a chegada da primeira filha.