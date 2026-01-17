A esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, morreu neste sábado, 17, em Franca. Ela estava grávida de sete meses de uma menina, que se chamaria Maitê, e as duas não resistiram após uma queda.
Segundo relatos de amigos próximos, Letícia sofreu uma queda no banheiro e, em seguida, apresentou uma hemorragia. Ela foi socorrida com rapidez e levada ao hospital. A equipe médica realizou o parto de emergência para salvar o bebê, mas, infelizmente, tanto a mãe quanto a criança morreram.
Letícia vivia em Franca com o marido e era proprietária de uma clínica de estética localizada na avenida Brasil, no Jardim Paulistano. Pessoas próximas relatam que o casal estava muito feliz com a gestação e aguardava com ansiedade a chegada da primeira filha.
Nas redes sociais, Letícia compartilhava com frequência a alegria da maternidade. Em uma das postagens, escreveu: “Só de pensar que falta pouco para conhecer a minha pequena, eu ainda nem acredito. Você é muito amada, minha Maitê.”
Após a tragédia, as redes sociais da clínica publicaram uma nota de despedida a amigos e clientes. No texto, a equipe lamenta profundamente a perda e descreve Letícia como alguém que espalhava amor, generosidade e luz por onde passava. A mensagem termina destacando que ela sempre será lembrada como sinônimo de força e carinho.
Em outra publicação, ao lado do marido, Letícia havia registrado o momento especial vivido pelo casal: “Só para registrar o quanto eu amo o nosso ‘nós dois’… e o quanto meu coração já sorri pela fase do nosso ‘nós três’.”
O sepultamento de Letícia, que faria 30 anos na próxima sexta-feira, 23, e da bebê Maitê será realizado em Ibiraci (MG), cidade natal da esteticista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.