A semana começa exigindo atenção redobrada dos moradores de Franca. A previsão da Climatempo indica que esta segunda-feira, 19, será o dia mais chuvoso e instável do período, com alertas para temporais e volume de água significativo.

Embora a probabilidade de chuva permaneça alta durante toda a semana, a tendência é que a intensidade das precipitações diminua drasticamente a partir de terça-feira, mantendo o tempo úmido e as temperaturas amenas.

Nesta segunda-feira, o cenário é de alerta. O dia amanheceu nublado, com chuva já pela manhã, evoluindo para temporais durante a tarde e a noite. O volume esperado é alto, chegando a 20 mm. A umidade relativa do ar está elevadíssima, podendo atingir 98%, o que reforça a sensação de abafamento, mesmo com a temperatura máxima não passando dos 25°C e a mínima ficando em 19°C.