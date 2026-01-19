A semana começa exigindo atenção redobrada dos moradores de Franca. A previsão da Climatempo indica que esta segunda-feira, 19, será o dia mais chuvoso e instável do período, com alertas para temporais e volume de água significativo.
Embora a probabilidade de chuva permaneça alta durante toda a semana, a tendência é que a intensidade das precipitações diminua drasticamente a partir de terça-feira, mantendo o tempo úmido e as temperaturas amenas.
Nesta segunda-feira, o cenário é de alerta. O dia amanheceu nublado, com chuva já pela manhã, evoluindo para temporais durante a tarde e a noite. O volume esperado é alto, chegando a 20 mm. A umidade relativa do ar está elevadíssima, podendo atingir 98%, o que reforça a sensação de abafamento, mesmo com a temperatura máxima não passando dos 25°C e a mínima ficando em 19°C.
A partir de terça-feira, 20, a dinâmica do tempo muda ligeiramente: a chuva continua, mas com menos força. O dia terá sol com muitas nuvens e pancadas previstas para a tarde e noite, mas o volume cai para 3,2 mm.
Na quarta-feira, 21, os francanos sentirão um leve "frio", já que será o dia mais fresco da semana, com a temperatura máxima despencando para 23°C e a mínima para 17°C. A chuva será apenas um chuvisco rápido, com acumulado de 1,3 mm, mas a sensação de umidade persiste.
A reta final da semana mantém o padrão de "sol com pancadas rápidas". Tanto na quinta-feira, 22, quanto na sexta-feira, 23, mas os volumes são irrisórios, variando entre 0,7 mm e 1,2 mm — ou seja, aquela chuva que mal molha o chão.
Na sexta-feira, o calor volta a ganhar força, com os termômetros subindo para 27°C.
Uma curiosidade nos dados meteorológicos é a alta probabilidade de formação de arco-íris em todos os dias da semana, devido à combinação de sol e pancadas isoladas no fim da tarde.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.