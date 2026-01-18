O silêncio dos corredores do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto contrasta com a luta diária travada por um bebê de apenas 6 meses. Miguel Poderini, morador de Ribeirão Corrente, na região de Franca, enfrenta um dos momentos mais delicados de sua curta vida. O estado de saúde se agravou nos últimos dias, e ele permanece internado em condição considerada delicada, sob cuidados intensivos.

Miguel foi diagnosticado com a Síndrome de West, uma doença neurológica rara e grave, que provoca crises convulsivas intensas e repetidas. Para tentar conter os episódios, a equipe médica precisou sedá-lo, medida necessária para preservar o organismo ainda frágil do bebê. Atualmente, Miguel depende de traqueostomia para respirar e de sonda alimentar para receber nutrição.

A síndrome, que atinge principalmente bebês e crianças pequenas, compromete diretamente o desenvolvimento motor e cognitivo. Os espasmos, muitas vezes sutis, surgem de forma inesperada e constante, enquanto o cérebro apresenta um padrão desorganizado de atividade elétrica. O tratamento precisa ser rápido e eficaz para reduzir sequelas, mas, no caso de Miguel, o tempo se tornou um adversário implacável.