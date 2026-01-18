18 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Manobra imprudente causa acidente na rodovia Cândido Portinari

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Chevrolet Vectra se envolveu em um acidente na rodovia Cândido Portinari
Chevrolet Vectra se envolveu em um acidente na rodovia Cândido Portinari

Um Chevrolet Vectra se envolveu em um acidente na rodovia Cândido Portinari, no sentido bairro Guanabara, em Franca, neste domingo, 18, após uma manobra repentina feita por outro motorista.

Segundo as informações, o Vectra seguia pela faixa da esquerda quando um veículo que trafegava pela faixa da direita entrou de forma inesperada à sua frente. O condutor se assustou e não conseguiu frear a tempo.

Com isso, o carro atingiu a mureta de proteção, saiu da pista e só parou após colidir contra a defensa metálica às margens da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista do Vectra não ficou ferido. Já o condutor que teria feito a manobra imprudente fugiu do local sem prestar socorro.

