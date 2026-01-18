Um Chevrolet Vectra se envolveu em um acidente na rodovia Cândido Portinari, no sentido bairro Guanabara, em Franca, neste domingo, 18, após uma manobra repentina feita por outro motorista.

Segundo as informações, o Vectra seguia pela faixa da esquerda quando um veículo que trafegava pela faixa da direita entrou de forma inesperada à sua frente. O condutor se assustou e não conseguiu frear a tempo.

Com isso, o carro atingiu a mureta de proteção, saiu da pista e só parou após colidir contra a defensa metálica às margens da rodovia.