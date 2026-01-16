O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aguardado nesta terça-feira, 20, em Jeriquara e em São José da Bela Vista, para participar de inaugurações de obras.

Em Jeriquara, será inaugurada a Escola Estadual “Professor Olívio Peixoto”, em cerimônia às 15h30. O investimento é de aproximadamente R$ 5 milhões, verba viabilizada através do FDE (Fundo para o Desenvolvimento da Educação). A unidade escolar vai atender cerca de 200 alunos do ensino médio, com aulas no período da tarde e à noite.

A prefeita Elaine Pinheiro (MDB) diz que a entrega da obra é um importante avanço para a educação da cidade , reforçando o compromisso do poder público com a valorização do ensino, a melhoria da infraestrutura escolar e o futuro dos estudantes. “É um momento de muita felicidade e realização para mim como prefeita, mas também como educadora. Ver este prédio sendo entregue e inaugurado é um motivo de muita felicidade”, afirmou.