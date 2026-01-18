Franca tem motivos de sobra para se orgulhar! A MANTOAN, uma marca autoral nascida na cidade e idealizada pelo empreendedor Túlio Penha, celebra um feito que poucas empresas do interior conseguem alcançar: é a terceira novela da Globo em que seus acessórios vestem personagens centrais. A recém-estreada Coração Acelerado, que começou na última segunda-feira, 12 de janeiro, já exibe diariamente peças da marca em cena, usadas por nove atores diferentes, incluindo João Raul e seu pai, Walmir, cuja presença constante não passa despercebida aos olhos atentos.

Com DNA francano, uma produção cuidadosa e a curadoria de Túlio, a marca se destaca pela possibilidade de personalização, transformando acessórios em verdadeiras extensões da identidade de quem os usa. Essa marca leva Franca para o horário nobre, apresentando autenticidade, design inovador e um profundo orgulho de suas origens.

Bia Pires

Diretora da Caribe Coqueteleira, modelo e criadora de conteúdo, Bia Pires é uma mulher extremamente simpática, comunicativa e competente. Ela é do tipo que não para um segundo, sempre produzindo ou se divertindo. As viagens são uma de suas paixões. Recentemente, ela comemorou seus 30 anos, e aqui deixo meu abraço carinhoso.

Apae