Túlio Penha
Franca tem motivos de sobra para se orgulhar! A MANTOAN, uma marca autoral nascida na cidade e idealizada pelo empreendedor Túlio Penha, celebra um feito que poucas empresas do interior conseguem alcançar: é a terceira novela da Globo em que seus acessórios vestem personagens centrais. A recém-estreada Coração Acelerado, que começou na última segunda-feira, 12 de janeiro, já exibe diariamente peças da marca em cena, usadas por nove atores diferentes, incluindo João Raul e seu pai, Walmir, cuja presença constante não passa despercebida aos olhos atentos.
Autenticidade
Com DNA francano, uma produção cuidadosa e a curadoria de Túlio, a marca se destaca pela possibilidade de personalização, transformando acessórios em verdadeiras extensões da identidade de quem os usa. Essa marca leva Franca para o horário nobre, apresentando autenticidade, design inovador e um profundo orgulho de suas origens.
Bia Pires
Diretora da Caribe Coqueteleira, modelo e criadora de conteúdo, Bia Pires é uma mulher extremamente simpática, comunicativa e competente. Ela é do tipo que não para um segundo, sempre produzindo ou se divertindo. As viagens são uma de suas paixões. Recentemente, ela comemorou seus 30 anos, e aqui deixo meu abraço carinhoso.
Apae
A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca realizou, na noite de 14 de janeiro, a cerimônia de apresentação da nova diretoria que comandará a instituição no triênio 2026-2028. O evento ocorreu na sede da entidade e marcou o retorno de Agenor Gado à presidência. Neste momento especial, Agenor esteve acompanhado por sua esposa, Adriane, sua filha, Alice, além do casal Fernando e Priscila Micheletti, que fizeram questão de prestigiar a cerimônia.
Nova diretoria
A nova diretoria é composta pelo vice-presidente Ébio Pedroza, pelos secretários Waldyr Medezani e Alfredo Rodrigues (1º e 2º secretários, respectivamente) e pelos tesoureiros Allan Lima e Alexandre Leonel (1º e 2º tesoureiros). Além disso, Paulo Henrique Ferreira assume a diretoria de patrimônio, enquanto Toni Salloum Filho é o novo diretor social. Esse grupo traz consigo novas ideias para aprimorar o atendimento aos usuários, além da importante missão de manter o equilíbrio financeiro da instituição. Ainda lançaram a data do Leilão União de Forças que ser no dia 23 de maio.
Educação inclusiva
É sempre uma alegria encontrar o professor Cláudio Romualdo, fundador da Faculdade Metropolitana e embaixador vitalício da Apae Franca. Na semana passada, tivemos a oportunidade de nos reunir durante a cerimônia de apresentação da nova diretoria da entidade.
Durante o evento, ele anunciou publicamente que a construção e os equipamentos para a nova Sala de Integração Sensorial da Apae serão um presente dele e da Faculdade. Essa iniciativa reflete a importância que a educação inclusiva tem para o grupo educacional, e a sala será fundamental para atender às necessidades das pessoas com espectro autista.
Sempre generoso, o professor Cláudio surpreendeu a todos com sua contribuição, deixando todos emocionados. Obrigada, professor!
Ana Maria
Amiga querida, “rainha” dos bolos e doces, Ana Maria Chagas comemorou mais um aniversário repleto de alegria, risadas e amigos, exatamente como ela gosta. Ana é a responsável por adoçar os momentos especiais de muitas famílias em Franca e região. Ela assina, há anos, os bolos sempre elogiados das festas de aniversário da minha família. Ana, que você tenha muitos momentos de felicidade neste novo ciclo. Um grande abraço!
Inovando
José Humberto Galvão e Silvania Matos Galvão, diretores da Locbem Equipamentos em Franca e Rifaina, continuam a surpreender com suas inovações. Recentemente, eles trouxeram para a região plataformas elevatórias que reforçam o compromisso da empresa com inovação, segurança, agilidade e precisão. Essas plataformas, que operam em elevações que variam de 4 a 20 metros, são versáteis e utilizadas em diversos segmentos, desde aeroportos até usinas. Fiquei impressionada com o entusiasmo do casal, que já iniciou o ano com muito trabalho. Desejo ainda mais sucesso!
Na foto, o casal Silvania e José Humberto com o diretor executivo da Record Interior, Adriano Freitas.
Maria
Hoje, tenho a alegria de escrever sobre a primeira bisneta da saudosa colunista social Patrícia. Esperada com tanto carinho, especialmente pela bisa, Maria Vilhena Pizzo Conterato chegou na noite do dia 19 de janeiro, trazendo imensa alegria para nossas famílias. Maria é uma menina doce, inteligente, boa de conversa, com olhos brilhantes e grandes sonhos. Ao completar seus 15 anos, ela é cercada pelo amor incondicional de seus pais, Silvia e Alan Conterato, e do irmão Marcelinho, sendo o xodó dos avós Cida e José Mário, Aninha e Osvaldo.
Celebração
Seus pais prepararam com todo amor e cuidado a noite tão esperada para celebrar essa data especial, rodeada de familiares e amigos íntimos. Será uma linda e inesquecível noite. Desejo a você, Maria, toda a felicidade do mundo, e tenho certeza de que a bisa Patty, de onde estiver, vibra com suas conquistas e está sempre olhando por você. Parabéns, Maria!
Saiko
Agradeço o convite especial que recebi dos proprietários Paula Ribeiro Garcia, do chef Arthur Galdiano e do sushiman mais jovem do Brasil, Antônio Ribeiro Pucci, para celebrar os 3 anos do badalado Saiko Nani Sushi. A comemoração será na segunda-feira, dia 19 de janeiro, com um cardápio especial e muitas surpresas. Obrigada, queridos, e que venham ainda mais sucessos!
Malabarizando
A noite do dia 15 de janeiro foi marcada por alegria e um clima de brasilidade e carnaval, com o lançamento do DVD da banda Malabarizando, intitulado “Na sua Praia”. O resultado ficou incrível: uma produção muito bem elaborada, ambientada em um cantinho especial de Rifaina, e um repertório que é impossível não dançar.
Na sua Praia
Todos os presentes adoraram, e eu super indico! O link está disponível no YouTube: Malabarizando - Na sua Praia. Com certeza, vai animar o carnaval e momentos especiais de muita gente. Rafa Martins, proprietário e vocalista da banda, idealizou o projeto e estava radiante, ao lado da esposa, Ana Rita Gomes.
Encontro
Fiquei muito feliz em reencontrar o casal Luely e Vinícius Bernardes, que dirigem o tradicional Frangasso. Eles também estiveram presentes para prestigiar o lançamento do DVD da Malabarizando e aprovaram o resultado. Aproveitei para ter um bate-papo agradável com a Lu, e já combinamos nosso próximo encontro no Carna Sunset, dia 31 de janeiro. Bom demais!
