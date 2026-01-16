Uma atendente de 20 anos registrou um boletim de ocorrência denunciando suspeita de maus-tratos contra o próprio irmão, uma criança de apenas 5 anos, após o menino retornar da casa do pai com ferimentos graves no rosto. O caso aconteceu no bairro Recanto Elimar, em Franca, e está sendo investigado pela Polícia Civil.
Segundo o registro policial, a criança tem guarda compartilhada entre a irmã e o pai, já que a mãe dos dois faleceu. O menino reside com a irmã, mas passa alguns dias sob os cuidados do pai e da madrasta.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, essa não foi a primeira vez que a jovem procurou a polícia. Ela já havia registrado uma denúncia anterior após o irmão retornar com sinais de possível violência física.
Nesta nova situação, ao buscar o menino na casa do pai, a irmã percebeu que ele apresentava uma grande queimadura na região do rosto, acima dos olhos. Ao questionar o pai sobre o ferimento, ele alegou que a criança teria se queimado acidentalmente ao esbarrar em uma panela enquanto corria pela casa. O homem afirmou ainda que levou o filho para atendimento médico na UPA do Jardim Aeroporto.
Após deixarem a residência, a jovem voltou a questionar o irmão sobre o que havia ocorrido. Em um primeiro momento, a criança repetiu a versão de que teria batido na panela. No entanto, ao ser perguntada novamente, a criança contou outra versão: disse que tentava se sentar à mesa quando a madrasta estava com uma panela na mão e, ao colocá-la sobre a mesa, acabou atingindo seu rosto, causando a queimadura.
Diante das contradições e do histórico anterior, a irmã procurou a polícia e registrou um novo boletim de ocorrência por maus-tratos e violência doméstica. O caso agora será apurado pelas autoridades competentes para esclarecer o que de fato aconteceu e garantir a proteção da criança.
