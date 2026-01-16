Uma atendente de 20 anos registrou um boletim de ocorrência denunciando suspeita de maus-tratos contra o próprio irmão, uma criança de apenas 5 anos, após o menino retornar da casa do pai com ferimentos graves no rosto. O caso aconteceu no bairro Recanto Elimar, em Franca, e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a criança tem guarda compartilhada entre a irmã e o pai, já que a mãe dos dois faleceu. O menino reside com a irmã, mas passa alguns dias sob os cuidados do pai e da madrasta.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, essa não foi a primeira vez que a jovem procurou a polícia. Ela já havia registrado uma denúncia anterior após o irmão retornar com sinais de possível violência física.