16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após agredir esposa em bar no Santa Maria

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras de segurança
homem agride mulher enquanto estavam em um bar no bairro Santa Maria
homem agride mulher enquanto estavam em um bar no bairro Santa Maria

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 16, após agredir a própria esposa em um bar localizado no Parque Residencial Santa Maria, em Franca. O caso é tratado como violência doméstica e segue a Lei Maria da Penha. Cãmeras de segurança registraram a agressão.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h20 após denúncias de uma briga envolvendo um casal em um bar na rua Armando Trevisani. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher, de 41 anos, sentada na calçada, bastante abalada e chorando. Ela é técnica em enfermagem. O marido estava sendo contido por pessoas que estavam no bar.

A vítima contou aos policiais que estava no local com o companheiro consumindo bebida alcoólica quando, de forma repentina, ele ficou agressivo. Segundo o relato, o homem passou a puxá-la pelo cabelo ainda dentro do bar e a arrastou para fora do estabelecimento. Já na rua, as agressões continuaram e ela foi atingida com um soco no rosto.

O agressor apresentava comportamento alterado e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e das pessoas que estavam no local.

A mulher recusou atendimento médico em unidades de saúde, mas foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões causadas pela agressão.

O casal foi levado ao Plantão da Polícia Civil de Franca. O delegado de plantão analisou os fatos e confirmou a prisão em flagrante do homem pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.

