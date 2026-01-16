Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 16, após agredir a própria esposa em um bar localizado no Parque Residencial Santa Maria, em Franca. O caso é tratado como violência doméstica e segue a Lei Maria da Penha. Cãmeras de segurança registraram a agressão.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h20 após denúncias de uma briga envolvendo um casal em um bar na rua Armando Trevisani. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher, de 41 anos, sentada na calçada, bastante abalada e chorando. Ela é técnica em enfermagem. O marido estava sendo contido por pessoas que estavam no bar.

A vítima contou aos policiais que estava no local com o companheiro consumindo bebida alcoólica quando, de forma repentina, ele ficou agressivo. Segundo o relato, o homem passou a puxá-la pelo cabelo ainda dentro do bar e a arrastou para fora do estabelecimento. Já na rua, as agressões continuaram e ela foi atingida com um soco no rosto.