Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 16, após agredir a própria esposa em um bar localizado no Parque Residencial Santa Maria, em Franca. O caso é tratado como violência doméstica e segue a Lei Maria da Penha. Cãmeras de segurança registraram a agressão.
A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h20 após denúncias de uma briga envolvendo um casal em um bar na rua Armando Trevisani. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher, de 41 anos, sentada na calçada, bastante abalada e chorando. Ela é técnica em enfermagem. O marido estava sendo contido por pessoas que estavam no bar.
A vítima contou aos policiais que estava no local com o companheiro consumindo bebida alcoólica quando, de forma repentina, ele ficou agressivo. Segundo o relato, o homem passou a puxá-la pelo cabelo ainda dentro do bar e a arrastou para fora do estabelecimento. Já na rua, as agressões continuaram e ela foi atingida com um soco no rosto.
O agressor apresentava comportamento alterado e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e das pessoas que estavam no local.
A mulher recusou atendimento médico em unidades de saúde, mas foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões causadas pela agressão.
O casal foi levado ao Plantão da Polícia Civil de Franca. O delegado de plantão analisou os fatos e confirmou a prisão em flagrante do homem pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência para garantir a segurança da vítima.
