16 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE FATAL

Vítimas de acidente em Capetinga estavam a caminho de Olímpia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Picape que perdeu o controle e atingiu o carro gol na rodovia
Picape que perdeu o controle e atingiu o carro gol na rodovia

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 15, na Serra de Capetinga, na rodovia MG-444, no município de Capetinga (MG), próximo à divisa com o estado de São Paulo. A colisão envolveu dois carros e deixou duas pessoas mortas e outras três feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma picape perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária, atingindo um Volkswagen Gol que seguia no sentido oposto. No momento do acidente, chovia intensamente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

As duas pessoas que estavam no Gol morreram no local. As vítimas foram identificadas como Maria Fernanda, de 17 anos, e o motorista Leandro Carlos Martins, de 35 anos. Eles eram cunhados. Ambos eram moradores da cidade de Alterosa (MG) e seguiam viagem com destino ao parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP).

Outras duas pessoas que também estavam no Gol sofreram ferimentos leves e foram socorridas. Já o motorista da picape foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, inicialmente, apresentava apenas ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários