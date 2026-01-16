Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 15, na Serra de Capetinga, na rodovia MG-444, no município de Capetinga (MG), próximo à divisa com o estado de São Paulo. A colisão envolveu dois carros e deixou duas pessoas mortas e outras três feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma picape perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária, atingindo um Volkswagen Gol que seguia no sentido oposto. No momento do acidente, chovia intensamente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

As duas pessoas que estavam no Gol morreram no local. As vítimas foram identificadas como Maria Fernanda, de 17 anos, e o motorista Leandro Carlos Martins, de 35 anos. Eles eram cunhados. Ambos eram moradores da cidade de Alterosa (MG) e seguiam viagem com destino ao parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP).