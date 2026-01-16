Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira, 15, na Serra de Capetinga, na rodovia MG-444, no município de Capetinga (MG), próximo à divisa com o estado de São Paulo. A colisão envolveu dois carros e deixou duas pessoas mortas e outras três feridas.
De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma picape perdeu o controle da direção e acabou invadindo a pista contrária, atingindo um Volkswagen Gol que seguia no sentido oposto. No momento do acidente, chovia intensamente, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.
As duas pessoas que estavam no Gol morreram no local. As vítimas foram identificadas como Maria Fernanda, de 17 anos, e o motorista Leandro Carlos Martins, de 35 anos. Eles eram cunhados. Ambos eram moradores da cidade de Alterosa (MG) e seguiam viagem com destino ao parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP).
Outras duas pessoas que também estavam no Gol sofreram ferimentos leves e foram socorridas. Já o motorista da picape foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, inicialmente, apresentava apenas ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool.
As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.
