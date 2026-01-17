18 de janeiro de 2026
OUTRA VEZ

Jeep Compass bate em poste na avenida São Vicente, em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de segurança
Jeep compass bateu contra um poste de energia
Jeep compass bateu contra um poste de energia

Mais um acidente foi registrado na avenida São Vicente, em Franca, desta vez envolvendo um Jeep Compass, que bateu de frente com um poste de energia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 17.

De acordo com as informações apuradas, o motorista seguia pela avenida Cláudio da Cruz Ribeiro e, ao acessar a avenida São Vicente, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central e atingiu o poste com força.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da batida. Com o impacto, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída, e o automóvel ficou atravessado na via. Foi necessário um guincho para retirá-lo do local.

As marcas de pneus no canteiro e parte dos destroços ainda estão no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes do veículo.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

