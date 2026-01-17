Mais um acidente foi registrado na avenida São Vicente, em Franca, desta vez envolvendo um Jeep Compass, que bateu de frente com um poste de energia. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado, 17.

De acordo com as informações apuradas, o motorista seguia pela avenida Cláudio da Cruz Ribeiro e, ao acessar a avenida São Vicente, perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central e atingiu o poste com força.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da batida. Com o impacto, a parte dianteira do carro ficou completamente destruída, e o automóvel ficou atravessado na via. Foi necessário um guincho para retirá-lo do local.