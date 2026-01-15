A partir deste domingo, 18, o transporte coletivo urbano de Franca passa a ser operado pela MoV Franca, nova concessionária responsável pelo serviço na cidade. A empresa inicia suas atividades com uma frota 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida, veículos com suspensão a ar para maior conforto e uma série de recursos tecnológicos, como rastreamento por GPS, Wi-Fi, biometria facial e tomadas USB para recarga de dispositivos eletrônicos.
Os usuários poderão acompanhar em tempo real a localização dos ônibus pelo aplicativo CittaMobi, facilitando o planejamento das viagens e reduzindo o tempo de espera nos pontos. A MoV também passará a atender 62 linhas distribuídas por toda a cidade.
Além disso, a concessionária disponibiliza em seu site o Guia do Ônibus, com informações sobre itinerários, horários de funcionamento e opções de acesso ao transporte coletivo para os principais pontos de Franca.
Cartões antigos seguem válidos por seis meses
Durante o período de transição, os cartões da antiga operadora que ainda possuam créditos poderão ser utilizados normalmente por 180 dias. Já os usuários que tenham cartões antigos sem saldo deverão adquirir o novo cartão da MoV nos postos de atendimento, para uso a partir do início da operação.
Pessoas que perderam o cartão, tiveram o item danificado ou ainda não possuem cadastro deverão realizar o registro para emissão do novo cartão da MoV. O procedimento será feito na hora, mediante apresentação de CPF, RG e comprovante de endereço recente.
Os cartões de vale-transporte também continuam válidos pelo mesmo período, desde que tenham créditos. No entanto, a partir de domingo, as empresas deverão adquirir novos créditos exclusivamente pelo site da MoV.
Usuários que possuem gratuidade, como idosos e pessoas com deficiência, poderão utilizar os cartões antigos até que os novos sejam emitidos. A substituição começará a ser feita a partir de março.
Atendimento
Para orientar os usuários neste início de operação, a MoV vai reforçar o atendimento no Terminal "Ayrton Senna", que funcionará excepcionalmente neste domingo, 18, das 6h às 14h. A partir de segunda-feira, 19, o atendimento no local será das 5h30 às 18h30, e aos sábados, das 6h às 15h.
Outros pontos de atendimento incluem a garagem da MoV, localizada na avenida Willian Azzuz, 480, no Recreio Campo Belo, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Uma van itinerante também passará a atender inicialmente no terminal e, posteriormente, nos bairros, conforme programação a ser divulgada no site da concessionária.
Os usuários também podem entrar em contato com a nova operadora pelo site www.movfranca.com.br, pelo telefone 0800 000 0115 ou pelo e-mail contato@movfranca.com.br.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.