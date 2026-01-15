A partir deste domingo, 18, o transporte coletivo urbano de Franca passa a ser operado pela MoV Franca, nova concessionária responsável pelo serviço na cidade. A empresa inicia suas atividades com uma frota 100% acessível a pessoas com mobilidade reduzida, veículos com suspensão a ar para maior conforto e uma série de recursos tecnológicos, como rastreamento por GPS, Wi-Fi, biometria facial e tomadas USB para recarga de dispositivos eletrônicos.

Os usuários poderão acompanhar em tempo real a localização dos ônibus pelo aplicativo CittaMobi, facilitando o planejamento das viagens e reduzindo o tempo de espera nos pontos. A MoV também passará a atender 62 linhas distribuídas por toda a cidade.

Além disso, a concessionária disponibiliza em seu site o Guia do Ônibus, com informações sobre itinerários, horários de funcionamento e opções de acesso ao transporte coletivo para os principais pontos de Franca.

Cartões antigos seguem válidos por seis meses