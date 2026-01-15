Paulo Roberto da Silva, de 38 anos, acusado de matar a facadas o jovem Josias Pedro, de 20 anos, em um curtume de Patrocínio Paulista, se entregou à Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 15. Ele estava foragido desde o momento do crime, ocorrido na quarta-feira, 14, no Distrito Industrial do município.

Segundo a Polícia Militar, após se apresentar, Paulo Roberto foi detido e encaminhado à Penitenciária de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. O acusado afirmou que a motivação do crime teria sido o envolvimento da vítima com sua ex-companheira. Ele também declarou que não fez ameaças à mulher, com quem tem um filho de 2 anos.

O crime aconteceu no interior de um curtume localizado na rua Major Goulart. De acordo com as investigações, Josias Pedro, natural de Roçadinho, em Alagoas, havia se mudado para Patrocínio Paulista em busca de trabalho e atuava na empresa desde julho de 2024. Na manhã do crime, o jovem chegou normalmente para iniciar o expediente.