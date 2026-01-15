Paulo Roberto da Silva, de 38 anos, acusado de matar a facadas o jovem Josias Pedro, de 20 anos, em um curtume de Patrocínio Paulista, se entregou à Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 15. Ele estava foragido desde o momento do crime, ocorrido na quarta-feira, 14, no Distrito Industrial do município.
Segundo a Polícia Militar, após se apresentar, Paulo Roberto foi detido e encaminhado à Penitenciária de Franca, onde permanece à disposição da Justiça. O acusado afirmou que a motivação do crime teria sido o envolvimento da vítima com sua ex-companheira. Ele também declarou que não fez ameaças à mulher, com quem tem um filho de 2 anos.
O crime aconteceu no interior de um curtume localizado na rua Major Goulart. De acordo com as investigações, Josias Pedro, natural de Roçadinho, em Alagoas, havia se mudado para Patrocínio Paulista em busca de trabalho e atuava na empresa desde julho de 2024. Na manhã do crime, o jovem chegou normalmente para iniciar o expediente.
Já Paulo Roberto, que também trabalha no curtume, estava de férias, mas foi até o local com o objetivo de encontrar o colega. Conforme apontado pela perícia, ele atacou Josias em um surto de fúria, desferindo cerca de 20 golpes de faca. As facadas atingiram regiões como abdômen, tórax, peito, costas e pescoço. Ferimentos nos braços indicam que a vítima tentou se defender, mas não resistiu e morreu no local.
Testemunhas relataram que outras pessoas estavam trabalhando no momento do ataque, porém ninguém conseguiu conter o agressor, que estava extremamente alterado. Após cometer o homicídio, Paulo Roberto fugiu correndo da empresa e, segundo a corporação, ainda teria passado em casa para trocar de roupas antes de se esconder. Há informações de que ele teria permanecido escondido em um canavial antes de decidir se entregar.
Após o crime, o curtume foi fechado para os trabalhos da Polícia Científica e da perícia. O corpo de Josias Pedro foi removido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura todos os detalhes do caso e as circunstâncias do homicídio.
