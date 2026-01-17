Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi assaltado à mão armada na noite desta sexta-feira, 16, na avenida Rio Amazonas, nas proximidades do shopping de Franca. Três criminosos participaram da ação e ameaçaram a vítima de morte durante todo o crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista utilizava um veículo Volkswagen Gol G6 preto, placas FNC-1445, pertencente à mulher dele, de 26 anos, para trabalhar com transporte por aplicativo.
Em determinado momento, ele estacionou o carro em frente a um terreno próximo ao shopping para esperar um chamado de corrida, quando foi surpreendido pelos assaltantes.
Dois dos criminosos estavam armados e ordenaram que o motorista não olhasse para eles. Sob ameaças constantes, ele foi obrigado a descer do veículo. Em seguida, os três entraram no carro e fugiram do local.
Além do automóvel, os assaltantes levaram diversos objetos pessoais que estavam dentro do veículo - um celular, cartões de crédito, uma cadeirinha de bebê e as chaves da residência da vítima.
Em estado de choque, o motorista pediu ajuda a um popular que passava pelo local, que acionou a Polícia Militar. As equipes realizaram buscas pela região, mas até o momento os suspeitos e o veículo não foram localizados.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e segue sob investigação. A proprietária do carro lamentou a situação e informou que o veículo não possui seguro. “Estou pagando o carro e ele não tem seguro”, desabafou.
