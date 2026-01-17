Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi assaltado à mão armada na noite desta sexta-feira, 16, na avenida Rio Amazonas, nas proximidades do shopping de Franca. Três criminosos participaram da ação e ameaçaram a vítima de morte durante todo o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista utilizava um veículo Volkswagen Gol G6 preto, placas FNC-1445, pertencente à mulher dele, de 26 anos, para trabalhar com transporte por aplicativo.

Em determinado momento, ele estacionou o carro em frente a um terreno próximo ao shopping para esperar um chamado de corrida, quando foi surpreendido pelos assaltantes.