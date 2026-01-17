17 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

HÁ 3 ANOS

Homem é detido em carro com placa de moto furtada

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
homem foi encaminhado a CPJ para apresentação ao delegado
homem foi encaminhado a CPJ para apresentação ao delegado

Um homem de 50 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 16, após ser flagrado conduzindo um carro com placa pertencente a uma motocicleta furtada. A abordagem aconteceu enquanto os policiais seguiam em direção à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e viram o condutor no celular.

Durante o deslocamento, a equipe policial notou uma picape Fiat Strada cujo condutor falava ao celular, o que motivou a abordagem. Na verificação dos dados do veículo pelo sistema, os policiais constataram que a placa não correspondia a um carro, mas sim a uma motocicleta com registro de furto na cidade de Guaratinguetá.

Questionado, o motorista afirmou que comprou o veículo de forma regular, realizou toda a documentação necessária, passou por vistoria e nunca desconfiou de qualquer irregularidade. Ele disse ainda que circula com o carro há cerca de três anos nessas condições e alegou desconhecer que a placa pertencia a uma moto furtada.

Diante da situação, o condutor foi detido e levado à delegacia para esclarecimentos. O caso foi registrado como alteração de sinais identificadores de veículo. Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem foi liberado, e o veículo ficou à disposição para as providências cabíveis.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a origem do veículo e esclarecer as responsabilidades no caso.

