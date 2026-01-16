O Sesi Franca Basquete venceu o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 110 a 80, na noite desta sexta-feira, 16, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela segunda janela da BCLA (Basketball Champions League Americas).
O time francano lidera o grupo D com sete pontos, empatado com o Instituto, que também tem sete pontos. Ambas as equipes já garantiram classificação antecipada. A Universidad de Concepción, do Chile, com apenas quatro pontos, não tem mais chances de avançar no campeonato. A terceira janela da competição será disputada em fevereiro, na Argentina.
O jogo
O time francano começou a partida com tudo, acertando bolas de longa distância e vencendo o primeiro quarto por 31 a 13. O segundo período foi mais equilibrado, mas o time francano ainda conseguiu vencer por 25 a 23, abrindo 20 pontos de vantagem e fechando o primeiro tempo com 56 a 36 no placar.
Com um terceiro período dominante, o time da casa marcou 35 a 22, ampliando a vantagem para 91 a 58 e abrindo 33 pontos de diferença. Apesar da vitória do time argentino no último quarto por 22 a 19, Franca garantiu a vitória por 30 pontos de diferença diante de sua torcida.
O cestinha da partida foi Cook, com 23 pontos para o Instituto. O maior pontuador do time francano foi Georginho, com 19 pontos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.