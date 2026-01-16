O Sesi Franca Basquete venceu o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 110 a 80, na noite desta sexta-feira, 16, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, pela segunda janela da BCLA (Basketball Champions League Americas).

O time francano lidera o grupo D com sete pontos, empatado com o Instituto, que também tem sete pontos. Ambas as equipes já garantiram classificação antecipada. A Universidad de Concepción, do Chile, com apenas quatro pontos, não tem mais chances de avançar no campeonato. A terceira janela da competição será disputada em fevereiro, na Argentina.

O jogo

O time francano começou a partida com tudo, acertando bolas de longa distância e vencendo o primeiro quarto por 31 a 13. O segundo período foi mais equilibrado, mas o time francano ainda conseguiu vencer por 25 a 23, abrindo 20 pontos de vantagem e fechando o primeiro tempo com 56 a 36 no placar.