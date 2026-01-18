Mensagem de Abertura
“O fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa”
Ariano Suassuna
Aniversários
Mudando de idade neste 18 de janeiro, dona Aurora Veríssimo, Hélio Kondo e Ana Carolina Pereira... Segunda, 19, meu sobrinho e afilhado Humberto Luís Rezende Rodrigues, Milena Toledo Franchini, Laércio Joaquim dos Santos, Meire Emerenciano, Marcos Prado, Jackeline Galgani e Donizete Amaral (churros)... Na terça-feira, 20, Ébio Pedrosa, Samy Elias Mussi, Padre Sebastião Fábio Girolamo e Ricardo Bovo Junqueira... Na quarta, 21, Perfil e Nelsinho Oliveira... Na quinta, 22, Luiz Gonzaga Junqueira e Eugênia Bassalo Bullamah... Na sexta-feira, 23, Dominguinhos Duarte. E no próximo sábado, 24, médico Ronaldo Mandel. Abraço a todos.
Cinquentenário do 15º Batalhão de Polícia Militar
Recebemos do comando do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, através de seu comandante, Tenente-Coronel Lázaro Antônio Felício (foto), convite para a solenidade de outorga da Medalha do Cinquentenário da Corporação. Será nesta próxima quarta-feira, 21 de janeiro, às 9 horas no Quartel do 15º BPMI em Franca. Sinto-me honrado e feliz pelo importante convite, e lá estarei com muito prazer.
Nova Idade
Vamos antecipando nosso abraço à advogada Milena Toledo Franchini, que segunda-feira, 19, passa para nova idade. Além de advogada, é diretora da Rádio Difusora e do GCN, ao lado do marido Corrêa Neves Júnior. Milena é mamãe do jovem João Franchini Corrêa. Parabéns e um abraço a todos.
Dicas Práticas
Não armazene cebola na geladeira, que precisa de ventilação, e a umidade da geladeira faz com que se deteriore mais rapidamente. O alho também precisa de ventilação, e na geladeira ele perde um pouco do seu sabor, e a umidade ainda pode causar mofo no alimento. Outra dica: as laranjas devem ser mantidas em local fresco e arejado. Na geladeira, a laranja amadurece um pouco mais rápido e perde um pouco de suas propriedades.
Profissionais da música
Esse casal de amigos nossos, são os queridos e competentes Marcos Prado e Leninha, que dirigem o Quintal do Poeta, escola de música e gravadora. Além desse trabalho, também costumam fazer animação de eventos e até como salmistas na igreja católica. Vai daqui meu abraço ao Marcos, que aniversaria segunda, tendo ao lado sua Leninha. Parabéns.
Tim-Tim
Eles estão sempre unidos no trabalho diário, assim como nos momentos de lazer, como as corridas que apreciam. É o casal de amigos nossos, Ana Karolina Pereira, que aniversaria neste domingo, e o conhecido veterinário Mário José de Castro Pereira, comandantes da Clínica Veterinária Cão Francano. Parabéns e um abraço a eles.
Ismael e Anita: Bodas de Ouro
Alegria estar registrando as Bodas de Ouro do casal de amigos nossos, o advogado Ismael Rubens Merlino e Anita Brigagão Merlino. Familiares e amigos mais íntimos estiveram reunidos na noite de sexta-feira para a comemoração. Ismael e Anita têm os filhos Marília, namorada do Kelven Valim, e João Rubens. Parabéns e um abraço a todos.
Parabéns, Donizete dos Churros
Vai daqui meu abraço ao amigo muito querido, que segunda-feira já estará com nova idade. É o Donizete Amaral, mais conhecido por Donizete dos Churros, ali no calçadão da Marechal Deodoro, entre as farmácias. Torcedor do Cruzeiro, mas amigo de todas as torcidas. Parabéns, amigo Doni, e um abraço também à esposa e filhos.
Aquele abraço, Ébio
Será nesta terça, 20 de janeiro, o aniversário do empresário Ébio Pedrosa, comandante da grande rede de farmácias Drogafarma. Parabéns ao Ebinho, abraço também à esposa Denise e filhos.
Co-Piada
O jovem casal estava online, e não se conhecia. A garota pediu:
- Fale-me de você.
E ele:
- Bem, eu não bebo, não saio à noite com os amigos, não como muito, leio bastante e faço exercícios todos os dias...
E ela, entusiasmada:
- Uau, você é o homem da minha vida. Quando podemos nos encontrar?
E ele:
- Daqui um ano e meio, quando eu saio da cadeia...
Arquivo do Tempo
Lembram-se do grande ator, Gianfrancesco Guarnieri, vivendo na época o “Tonho da Lua”?
Foi quando o conheci pessoalmente, numa visita a Franca, na AEC-Centro, no correr dos anos 1970.
Uma das minhas muitas e boas recordações.
Mensagem Final
“Quando um juiz se deixa levar pela cólera, ódio, ou qualquer outra paixão, sua sentença recebe necessariamente a marca disso.” (Aristóteles)
