Vamos antecipando nosso abraço à advogada Milena Toledo Franchini, que segunda-feira, 19, passa para nova idade. Além de advogada, é diretora da Rádio Difusora e do GCN, ao lado do marido Corrêa Neves Júnior. Milena é mamãe do jovem João Franchini Corrêa. Parabéns e um abraço a todos.

Dicas Práticas

Não armazene cebola na geladeira, que precisa de ventilação, e a umidade da geladeira faz com que se deteriore mais rapidamente. O alho também precisa de ventilação, e na geladeira ele perde um pouco do seu sabor, e a umidade ainda pode causar mofo no alimento. Outra dica: as laranjas devem ser mantidas em local fresco e arejado. Na geladeira, a laranja amadurece um pouco mais rápido e perde um pouco de suas propriedades.

Profissionais da música