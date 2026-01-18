Você já viu alguém recusar um emprego, um bico ou até uma chance de recomeçar porque ouviu a frase: “se eu trabalhar, eu perco o BPC”?

O problema é que, do jeito que essa conversa costuma acontecer na família e no bairro, ela vira uma armadilha: muita gente deixa de tentar melhorar de vida por medo, e outra parte tenta trabalhar “por fora” e acaba fazendo o pior possível (porque isso pode gerar corte do benefício, cobrança de valores e uma sensação de injustiça que, na prática, veio de falta de orientação).

Então vamos direto ao ponto: quem recebe BPC/LOAS pode trabalhar?