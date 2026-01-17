Franca vem registrando, nos últimos dias, uma sequência de temporais. O mais forte foi registrado na terça-feira, 13, quando a cidade registrou 88,6 milímetros de precipitação, cerca de 28% do volume de chuvas esperado para o mês todo. A motivação tem ligação com fatores climáticos típicos do verão.
Segundo a Defesa Civil, a ocorrência frequente de chuvas intensas está associada ao forte aquecimento ao longo do dia, combinado com a alta umidade vinda tanto do oceano quanto da região amazônica. Essas condições favorecem a formação de nuvens carregadas, principalmente entre as tardes e noites, período em que os temporais costumam ganhar força.
“Entre as tardes e noites, o aquecimento diurno combinado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica favorece a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade em diversas regiões do Estado, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo”, disse a nota.
Os dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) mostram que o volume registrado em um único dia chama atenção em relação à média histórica. Em janeiro, Franca costuma acumular cerca de 319,6 milímetros de chuva ao longo de todo o mês, o que evidencia a concentração da precipitação em curto intervalo de tempo.
Além do padrão típico do verão, a previsão indica a atuação de novos sistemas meteorológicos nos próximos dias. Desde sexta-feira, 16, a aproximação e a lenta passagem de uma frente fria devem alterar o padrão do tempo, favorecendo a ocorrência de chuva mais generalizada e persistente no município, acompanhada de raios e rajadas de vento.
Diante desse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém alerta amarelo de perigo para tempestade em vigor para Franca. O aviso prevê volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo.
A orientação dos órgãos é para atenção redobrada nos próximos dias, especialmente em áreas mais vulneráveis da cidade, com maior risco de alagamentos e outros transtornos provocados pela chuva intensa. Em situações de emergência, os contatos são a Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
