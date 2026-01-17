Franca vem registrando, nos últimos dias, uma sequência de temporais. O mais forte foi registrado na terça-feira, 13, quando a cidade registrou 88,6 milímetros de precipitação, cerca de 28% do volume de chuvas esperado para o mês todo. A motivação tem ligação com fatores climáticos típicos do verão.

Segundo a Defesa Civil, a ocorrência frequente de chuvas intensas está associada ao forte aquecimento ao longo do dia, combinado com a alta umidade vinda tanto do oceano quanto da região amazônica. Essas condições favorecem a formação de nuvens carregadas, principalmente entre as tardes e noites, período em que os temporais costumam ganhar força.

“Entre as tardes e noites, o aquecimento diurno combinado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica favorece a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade em diversas regiões do Estado, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo”, disse a nota.