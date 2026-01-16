A Prefeitura de Cristais Paulista apresentou o projeto arquitetônico da reforma da Praça Central Nossa Senhora da Abadia, que prevê uma série de intervenções para modernizar o espaço.
De acordo com o projeto, a obra inclui a construção de um estacionamento, a implantação de um espelho d’água central, a execução de calçamento na via localizada acima da praça e em frente à Igreja Matriz, além da substituição completa dos jardins.
Também estão previstas a modernização da iluminação com tecnologia LED, a construção de um playground, a troca de todas as lixeiras e a realização de outros serviços complementares.
Segundo a Prefeitura, a reforma atende aos objetivos do Ministério do Turismo, que é o principal financiador da obra, ao promover a revitalização de espaços públicos e incentivar o convívio social e o turismo.
A Prefeitura destacou ainda que a praça não perderá suas características originais, já que o desenho arquitetônico será preservado, passando apenas por um processo de modernização e melhorias estruturais.
As espécies vegetais que serão implantadas nos canteiros são semelhantes às utilizadas em cidades com vocação turística, como Holambra (SP) e Curitiba (PR), seguindo práticas consolidadas de paisagismo urbano.
A Prefeitura informou que fará investimentos contínuos em serviços de jardinagem para garantir a conservação e a durabilidade do projeto.
Ainda conforme o município, quase a totalidade dos recursos para a execução da obra é proveniente do Governo Federal, por meio do Ministério. O gasto da Prefeitura de Cristais Paulista será de aproximadamente R$ 50 mil, enquanto o restante do investimento será custeado com recursos federais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.