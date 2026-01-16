A Prefeitura de Cristais Paulista apresentou o projeto arquitetônico da reforma da Praça Central Nossa Senhora da Abadia, que prevê uma série de intervenções para modernizar o espaço.

De acordo com o projeto, a obra inclui a construção de um estacionamento, a implantação de um espelho d’água central, a execução de calçamento na via localizada acima da praça e em frente à Igreja Matriz, além da substituição completa dos jardins.

Também estão previstas a modernização da iluminação com tecnologia LED, a construção de um playground, a troca de todas as lixeiras e a realização de outros serviços complementares.