Como há de concordar o leitor que completou a leitura de ‘Be-a-bá’ e chega a essas considerações concebidas a posteriori, a obra pulsa entre a autobiografia e as memórias, num misto peculiar de escrita da qual a literatura brasileira não é muito pródiga. Vemos aqui o autor/narrador/biógrafo/memorialista mirando o passado, perscrutando aquele que ele foi e aqueles com quem foi, em busca de organizar em palavras escritas o propósito de uma vida. Costurando os dois pontos de vista, o objetivo e a subjetivo, instaura-se o lirismo refinado. Marca estilística, irrompe em momentos de alta concentração poética de que é exemplar a imagem do balaio de bambu usado para plantar sementes de café. Uma descrição que poderia ser apenas prosaica torna-se potente metáfora onde se aninham vários sentidos, um deles o que contempla a diferença entre conhecimento e sabedoria.

Voltando à viagem do Autor, narrativa muitas vezes acidentada, não aconteceu ao redor de um quarto como a de Xavier de Maistre, que também escreveu biografia memorialista e influenciou Machado de Assis. A viagem de Luiz Cruz de Oliveira se fez para fora de quaisquer paredes refletoras de ego insuflado. Em ‘Be-a-bá,’ ele fala pouco de si e muito dos outros, das pessoas com quem privou ou as quais conheceu de perto, daquelas a quem se ligou por boas emoções ou pelo sofrimento. Sob tal perspectiva, a autobiografia acaba sendo também a microbiografia de outros, porque ele é um memorialista que não se olha no espelho como Narciso. Está mais interessado em recordar como eram o mundo e as relações ao seu redor do que como neles era visto em fases diferentes do seu existir.

Por conta disso promove resgate de pessoas significativas que fizeram parte de um tempo histórico onde as máquinas ainda eram menos importantes que os homens. Com generosidade, externa seu reconhecimento àqueles que avaliou fundamentais na sua formação: familiares, colegas de profissão, conhecidos, amigos, alunos e, muito especialmente, professores, mestres, educadores a quem reverencia num preito amoroso. Tijolos na construção de seu caráter, em quase todas as páginas irrompem os nomes dos que o orientaram na trajetória em que triunfou.